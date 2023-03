"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" reza una de las canciones más exitosas de Shakira y la artista colombiana parece estar tomándoselo al pie de la letra. La artista ha invertido el triste momento que le generó su ruptura con Piqué para volver a ser la Shakira que era e ingresar en su cuenta bancaria cifras millonarias.

Desde que se conoció el fin de su relación con el ex futbolista del FCB, la cantante ha plasmado en sus canciones las diferentes fases por las que ha ido pasando. Un duelo con el que ha conseguido colarse en los tops mundiales de las plataformas de streaming y convertirse es una de las artistas más influyentes y exitosas del mundo de la música.

Shakira ha puesto cuatro canciones dedicadas a su ex pareja con las que ha conseguido generar una gran cantidad de dinero. Todo empezó con 'Te felicito' y 'Monotonía', dos canciones con las que dejaba entrever cuales podrían haber sido los motivos de la ruptura, pero el estallido llegó con la Bizarrap music sessión 53, con la que sacó la artillería pesada contra Clara Chía y Piqué. Por sus dardos no fueran suficientes, hace un par de semanas lanzaba 'TQG', junto a Karol G, su última canción en la que le cierra por completo las puertas.

Cuatro temas que han tenido una gran retribución económica. Según ha publicado la revista 'Lecturas', Shakira ha conseguido recaudar 30 millones de euros gracias a las escuchas en las cinco principales plataformas de streaming y las visualizaciones en Youtube. Además, un estudio de la compañía Data & Intelligence de Findasense, estima que la cantante se embolsa casi 20 euros por minuto.

En los últimos años su caché había bajado considerablemente. De hecho llevaba un tiempo sin sacar canciones, pero en los últimos meses su crecimiento ha sido brutal. Su canal de Youtube ha experimentado un crecimiento exponencial en número de seguidores. Esto ha aumentado su cotización en los conciertos y ha recuperado muchos seguidores.