La respuesta tardó en llegar y fue escueta pero clara. “Ahora mismo estoy centrado en muchas cosas”, decía Gerard Piqué, que en su entrevista de ayer en RAC1 pasaba de los problemas del Barça, por el que pone la mano en el fuego y confía, a su gran proyecto, la King’s League, cuya final, el domingo 26 de marzo, será en el Camp Nou y para la que ya se han vendido más de 70.000 entradas. Pero quedaba en el aire la gran pregunta: ¿hablaría de su separación de Shakira?

Los oyentes tuvieron que esperar hasta el final. Sin pronunciar en ningún momento el nombre de su expareja, Piqué sí lanzó un duro reproche a la luz de lo ocurrido en las últimas semanas. “Obviamente he escuchado la canción”, afirmaba. “No quiero hablar del tema porque no toca”, apuntaba al ser preguntado por el revuelo generado por la Sesión 53 con Bizarrap, que la cantante colombiana y el productor argentino han llevado al show de Jimmy Fallon en Estados Unidos. “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”.

Con el semblante serio, Piqué añadía: “Yo con mis hijos he tenido siempre una relación muy cercana y me encanta que participen en las cosas que les hacen felices”, aseguraba sobre Sasha y Milan, que este año se trasladarán a vivir con su madre a Miami, tal como acordó la expareja en su acuerdo de separación. El deportista restaba importancia también a lo ocurrido después de que su hijo mayor, Milan, de 10 años, apareciese con el exfutbolista durante una de las emisiones de Twitch. “Estaba preparado que participase mi hijo. Me lo pidió y yo encantado. Es un proyecto que le hace mucha ilusión y no hay nada en el mundo que me haga más feliz que ver a mi hijo feliz. Pero ya está. Cada uno toma las decisiones que cree que son las mejores y yo intento hacerlo de la mejor manera posible. Cuando te haces mayor, no hay una lección de cómo ser padre”, explicó.

Piqué también se puso muy serio para abordar el caso de Dani Alves. “Ha sido como una hostia con la mano abierta” para todos aquellos que han convivido muchos años con él. Según dijo, todavía no ha superado “el shock” que ha supuesto para él ver que su excompañero en el Barça está en prisión preventiva y a la espera de juicio acusado por violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado diciembre.

“Sería muy duro con él, incluso más que la justicia si se demuestra que ha pasado lo que parece que ha pasado. Sería totalmente inflexible con él”, añadía expresando su repulsa ante cualquier forma de abuso. “Es un caso muy complicado y para los compañeros que le hemos conocido es muy jodido”, confesaba. “Hemos entrado en shock porque convivimos mucho tiempo en el vestuario. Pasamos muchas horas y lo veías actuar. No pensarías nunca que puede actuar así. Piensas que conoces a la persona y no la conoces”, reconoció el exdefensa azulgrana.