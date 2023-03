El artista madrileño Rayden ha anunció a Efe este jueves su intención de abandonar de manera “definitiva” la música para dedicarse a la escritura una vez lance su último disco, La victoria imposible, y concluya una gira para presentarlo y despedirse oficialmente de su público en los escenarios. “Desde pequeño tengo la sensación de que en la vida me he guiado bajo la maldición del hermano pequeño, que lo elige todo por descarte al ver los errores del mayor. Yo no tenía vocación por la música, pero sí por la escritura”, argumenta.

David Martínez Álvarez, como Rayden, publicó a principios de año El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, una reflexión sobre el amor actual y la soledad que, a priori, parecía solo una muesca más en una trayectoria polifacética que incluye poemarios y que arrancó hace 20 años como músico, con 7 discos y más de 100 canciones. “Desde 2009 sabía que quería hacer una hexalogía de álbumes. Considero que todo lo interesante que puede contar un artista sin repetirse cabe ahí, en esas 100 canciones. Y era raro, porque no conseguía ver más allá de 2021”, cuenta. Su participación ese año con Calle de la llorería en la primera edición de Benidorm Fest, ayudó a afianzar una trayectoria que solo unos meses antes había experimentado uno de sus grandes hitos al presentarse en el Wizink Center de Madrid para celebrar dos décadas de carrera. “En el momento en que me vi allí y la gente me decía: ‘Lo has conseguido’, pensaba que por mucho hambre que tuviera, en la música creo que ya me estaba despidiendo de cosas”, reflexiona sobre lo que supuso aquel momento.