La modelo tinerfeña, que el pasado domingo visitó en la prisión a Dani Alves, que se enfrenta a un presunto delito de agresión sexual, ha hablado para El Programa de Ana Rosa con ánimo de disipar dudas. “No tenemos que hablar absolutamente nada de dinero porque Dani y yo tenemos separación de bienes, no tenemos nada en común”, respondió contra los que arremeten contra ella diciendo que solo busca el dinero del futbolista.

Además, quiso aclarar que “la única vez” que hablaron “de dinero fue al inicio de toda esta situación”. “Yo estaba agobiada y a través de su abogado le pedí que me gestionara un apartamento en París adonde me iba a trabajar”. “Nunca he necesitado nada de él, siempre cada uno hemos tenido nuestras cosas y nuestros trabajos. Nunca he querido dejar mi trabajo para yo vivir del suyo”, añadía antes de deslizar: “Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia”. La exmujer de Alves estaría gestionando el divorcio.