La segunda temporada de 'Soy Georgina' está arrasando en Netflix. La influencer ha conquistado a millones de espectadores con el reality sobre su vida y ya la han posicionado entre lo más visto de la plataforma.

En la primera entrega muchos cayeron rendidos ante el estilo de vida y las ocurrencias de la pareja de Cristiano Ronaldo y Netflix pedía a gritos una segunda temporada en la que Georgina ha tenido mucho que decir. En esta ocasión, la influencer decidía apostar por el producto y se estrenaba como productora ejecutiva de su propia ficción, un cargo que le ha permitido seleccionar personalmente a todo el equipo técnico.

"La elegí porque me identifiqué mucho con ella"

En su reciente visita a 'El Hormiguero', ella misma confesó que había elegido a Vanesa Ferreiro como directora: "La elegí por ser a una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido súper feliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo", confesó. Una decisión con la que la influencer ha desarrollado un vinculo con Galicia.

Vanesa Ferreiro es gallega, concretamente de Pontevedra y sus últimos trabajos en televisión han sido todo un éxito. Forma parte de la producto 'Komondo' y con su trabajo ha conseguido llevar a lo más alto programas como 'First Dates' o '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', en los que ha participado como directora.