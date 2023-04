“Los conciertos son mi lugar favorito, es donde la gente puede ver cómo cantas”

G Face se llama Gabriel Fandiño, es de Tomiño y tiene 21 años. En 2021 su carrera despegó y hace diez días presentó su último tema, Antes de mí. En abril del año pasado fichó por Universal y, en mayo, sacará a la luz su primer disco. Reconoce que, de todos los escenarios posibles, le gustaría tocar en Castrelos, en Vigo, porque es su “casa”.

Por edad, por el nombre y por haber fichado por una multinacional, cualquiera podría pensar que es un cantante más de música urbana, ¿es buscado que tenga un sonido tan diferente?

Es cierto que hay gente que se espera que haga otro tipo de música, pero después, cuando entran y me escuchan, y ven la música que hago, ya ven que no, que es todo lo contrario a la música urbana.

Antes de mí salió hace tan solo diez días, ¿cómo la está recibiendo el público?

Antes de mí es mi canción preferida del disco que va a salir en mayo. Estoy muy contento con la reacción de la gente, porque veo que a todo el mundo le gusta mucho. Se han hecho muchos bailes en TikTok. Todo son buenas noticias y no puedo estar más contento con la canción, aunque acaba de salir y habrá que darle más tiempo.

¿Cómo un joven de Tomiño llega a firmar con una multinacional como Universal siendo un veinteañero y a tener más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify?

A base de creer en mí y en mi música. Hubo un factor suerte bastante importante, porque Narcís Rebollo, el presidente de Universal, se fijó en mí y apostó por mí. Esa ha sido mi mayor suerte, además del trabajo que hay detrás, hasta la firma del contrato.

¿Viene de una familia que se dedica también a la música o era de esos niños que cantaba en cualquier lugar aunque no se lo pidieran?

Vengo de una familia que ama la música, aunque ninguno dio el paso a profesional, yo soy el único que está luchando por ello. Creo que, en parte, es culpa de mi familia, porque a todos nos gusta la música y, desde muy pequeñito escuchaba muchísima música.

¿Qué música se escuchaba en su casa?

Sobre todo, rock. Grupos como Metallica, Scorpions... También mucha música mexicana, Alejandro Fernández, don Vicente... Un poquito de todo, la verdad. Era pequeñito y no vocalizaba mucho, pero me las sabía todas.

¿Cantó en orquestas y tuvo sus grupos en el instituto o ya su primer contacto con el mundo de la música fue profesional?

Enseguida me profesionalicé. Nunca me planteé cantar en una orquesta ni tocar en un grupo, siempre quise llevar mi carrera en solitario y he tenido la suerte de hacerlo.

¿Y para que lo fichase Universal, cómo se dio a conocer, cantando en bares o en redes sociales?

No. Yo tenía muchas canciones hechas, fruto de mucho trabajo y de mucha dedicación a mis músicas y a mis letras y eso creo que fue lo que les llamó la atención.

Las nuevas generaciones están muy pendientes siempre de las redes, ¿se les da más importancia que al directo?

Para mí, los conciertos son mi lugar favorito, porque es donde la gente puede verte realmente, ver cómo cantas y cómo te expresas. El directo es mi plato fuerte, porque quiero que lo que la gente escucha en Spotify, sea igual a lo que ofrezco en directo. Estoy siempre muy a favor del directo, aunque las redes sociales, hoy en día, hacen falta.