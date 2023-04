Xusto 25 anos despois de se ter despedido da súa inmensa audiencia radiofónica, a locutora por excelencia colgou definitivamente os auriculares e fixo mutis polo pano da vida activa para, xa, poñerse na outra dimensión ás ordes de Enrique Mariñas —o seu primeiro director en RNE en Galicia—, de Ramiro Martínez-Anido —o seu primeiro xefe de programas na mesma emisora—, de Emilio Díaz —o seu primeiro xefe de emisións nese centro— e colaborar, como sempre fixo, con Marina de la Peña, con Genebrardo Valadrón, —posiblemente o locutor que máis sabía de música clásica e ópera (xunto con José Couceiro Tovar, que fora director de Radio Juventud de Galicia)— e a carón de tan excelentes xornalistas como foron en RNE Luis Pita Parapar, Xosé Luis Sesto e Manolo Martín ou José Antonio Vila, entre outros. Que bo plantel para unha radio actual e quen poidera reunilos a todos para facer a radio que moi ben sabían facer e que pouco ou nada tería que ver coa que agora se fai!. Todos eles están agora nessa outra dimensión na que Pilar ven de entrar.

Sí, falo de Pilar Cañás Arcai, locutora e última xefa de programas de RNE en Galicia, que finou no seu domicilio a noite do pasado venres e que foi incinerada este domingo. A súa foi unha das voces que máis identificaba en Galicia -e nomeadamente na Coruña- o Centro Emisor do Noroeste de Radio Nacional de España. Foi tamén unha das profesionais que, ao longo dos seus 36 anos de Radio viva, levou aos oíntes a vida, obra, pensamentos e miragres de galegos ilustres do mundo literario, da Historia, do pasado e a actualidade en programas senlleiros archirrepetidos posteriormente en radio e televisión, coa diferencia de que cando Pilar Cañás os fixera, non era doado realizalos e mesmo arriscabas o teu emprego por lle dar espazo e tempo a persoas que non eran, evidentemente, gratas para o réxime imperante.

Pilar Cañás marcou toda unha época neses 36 anos como locutora de RNE. Programas de Radio 1, de Radio 3, Radio 4 e Radio 5 levaban ben marcado o carimbo persoal de quen xa non é máis c a unha lembranza e o recoñecemento do bo facer dunha grandísima profesional do medio radio. Foi a voz de programas moi significados, pero tamén dos informativos diarios. Unha muller dinámica, comprometida e moi galega. Convencidamente galega e galeguista, de ollada limpa, e verba serea. Que escoitaba e dicía, que se gabou dos seus fillos do mesmo xeito que o fixo posteriormente dos seus netos. Nunca máis teremos os seus oíntes, os seus compañeiros, a posibilidade de compartir con Pilar Cañás a radio que a todos nos gustaba. Descanse en paz. Na mellor onda.

*Antón Luaces foi compañeiro de Pilar Cañás