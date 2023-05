La cara del actor Fernando Tejero está asociada para el público siempre al género de la comedia. No en vano es una de las caras visibles de dos de las series de humor más longevas de la televisión en este país: Aquí no hay quien viva, en la que interpretaba a Emilio, el portero del edificio, y La que se avecina, en la que interpreta al pillo de playa Fermín Trujillo.

Pero como muchos actores, Tejero ha tenido unos inicios complicados. Y este pasado martes, coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar, concedió una entrevista al periodista Carles Francino en el espacio La ventana (Cadena SER) en la que detalló lo dura que fue su infancia.

Entre otras cosas, el intérprete explicó que vivió separado de sus padres y de sus hermanos, con una de sus tías. “Estas cosas absurdas que se hacían en el sur [nació y vivió en Córdoba]. Yo fui un niño prestado y ahí sufro un abandono. No culpo a mis padres porque ellos no son conscientes de lo que eso iba a suponer para mí a la larga”, razona.

Y cuando su tía enfermó de cáncer, sufrió un nuevo abandono. “Para mí fue otro abandono que me ha pasado factura a lo largo de los años y que me sigue pasando. Uno porque está con psicólogos y terapias, y hace lo imposible por llevar esta vida lo mejor posible, pero mi infancia y adolescencia es para escribir una película”, confesó el intérprete.

“Yo viví una época jodida, muy jodida, diez años de Franco, la Transición, y yo no fui yo hasta que llegué a Madrid porque era homosexual, de pequeño tenía mucha pluma, y ya me insultaban, me llamaban maricón”, añadía acto seguido, explicando cómo ese bullying sufrido le marcó sobremanera, hasta el punto de tener que reprimirse de vivir como le hubiera gustado, algo que cambió cuando se mudó a la capital.

Y, como de pasada, explica un episodio que, cuenta, es “la primera vez” que lo explicaba en su vida: “Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo. Y, claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia... Entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy, y tartamudeo, por no poder expresarme tal cual era”, aseguró Tejero.

Hace tres meses, tras el caso de acoso sufrido por Jedet en los Premios Feroz, Fernando Tejero ya había desvelado que él había sufrido abusos sexuales cuando tenía 13 o 14 años.