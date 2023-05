Jesulín de Ubrique parece haberle cogido el gusto por la televisión tras haber estado apartado varios años, y que su actual mujer, María José Campanario, decidiese alejarse totalmente del mundo de la prensa. En los últimos tiempos, el extorero se ha convertido en uno de los grandes fichajes de los distintos espacios en los que ha estado presente como 'El Hormiguero' o 'El Desafío' en Antena 3, o su próxima participación en la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity' en la cadena pública.

Jesulín de Ubrique ha cambiado la actitud que tenía estos últimos años de su vida y ahora prefiere estar delante de las cámaras para llegar a los espectadores, pero... ¿a qué precio?

Aunque Belén Esteban ha asegurado que "ya no tengo nada que hablar, él y los suyos saben lo que hay", la colaboradora no ha podido morderse la lengua y ha confesado que no ha recibido su ayuda y atención en todos estos años: "Tampoco nos hace falta así que no pongas medallitas, a esa la he parido yo, pero sabes qué, que es tuya, aunque otras personas que están cerca de ti piensen que no es tuya".

La colaboradora se alegra de que ahora haya decidido ir de plató en plató porque le va a venir muy bien, puesto que "es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene y yo no necesito nada, yo solo necesito que en vez de tres son cuatro y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo y hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos".

Ahora, otro revés golpea la vida de Jesulín. Se ha convertido en una de las noticias del momento. Después de año y medio de relación, Julia Janeiro y su novio, el futbolista Tommy Rossi, han puesto fin a su historia de amor. Tal y como han confirmado fuentes cercanas al italiano a la revista Semana, fue él quien dio el primer paso para romper, harto del cáracter celoso y controlador de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

La ruptura no se ha producido en buenos términos y, después de abandonar la mansión del jugador del Getafe B -donde llevaba instalada varios meses- la influencer ha regresado a su piso a las afueras de la capital, ha dejado de seguir en redes sociales al que era su novio hasta hace apenas diez días, y ha eliminado la mayoría de imágenes con él de su cuenta de Instagram.

Mientras Julia guarda silencio y no confirma ni desmiente su recién estrenada soltería, Jesulín ha reaparecido con la mejor de sus sonrisas, completamente ajeno al delicado momento personal que atraviesa su hija. Inmerso en las grabaciones de 'Masterchef Celebrity' -donde parte como uno de los grandes favoritos a pesar de que la cocina nunca haya sido su fuerte- el torero llegaba este miércoles a última hora de la noche al aeropuerto de Madrid acompañado por sus compañeros de reality y reaccionaba con indiferencia a la ruptura de la joven con Tommy Rossi.

Demostrado una vez más su capacidad de ignorar a la prensa, Jesulín ha hecho oídos sordos a las preguntas sobre el mal momento que vive Julia, dejando en el aire si es cierto que el italiano ha roto con ella y evitando confesar cómo se encuentra la influencer.

Un silencio que tampoco ha roto cuando ha escuchado el nombre de Belén Esteban, que en los últimos días se ha mostrado especialmente dura con él tachándolo de "desgraciado" y "mal padre" por cómo se comporta con su hija Andrea.