El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

La pareja mediática ha puesto tierra por medio la pasada Semana Santa y muchos kilómetros entre España y su paradisíaco destino. Tamara, ferviente católica, ha dejado atrás las procesiones de la Semana Santa española y las ha sustituido por las increíbles playas de Bali, como preámbulo a ese 8 de julio (día del enlace), cada vez más próximo.

La boda de Íñigo y Tamara será en menos de dos meses

El objetivo de la pareja, descansar y recuperar fuerzas de cara a la recta final de su boda, lo ha logrado y, como prueba de lo mucho que disfrutan, ambos comparten con sus seguidores de Instagram unas bonitas fotografías de sus idílicas vacaciones: playas paradisíacas, cocktails frente al mar, paseos en moto y hoteles de lujo.

Después de aterrizar en España, Íñigo Onieva fue el testigo de la boda de uno de sus mejores amigos. El joven, a su llegada al evento, atendió a la prensa que le esperaba y se mojó sobre una de las cuestiones más comentadas del momento. A la pregunta de si piensa tener hijos con Tamara Falcó, Onieva respondió que "Dios proveerá".

De este tema, Falcó también habló hace tiempo. "No me queda otra", dijo la socialité en el desfile de Pedro del Hierro el pasado mes de febrero en la MBFW. "Íñigo siempre ha dicho desde un principio que a el le encantaría tener una familia y yo siempre he dicho que si encontraba a la persona adecuada...", expresó para justificar sus declaraciones.