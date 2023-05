Belén Esteban acaba de cumplir 25 años en el mundo de la fama. La de Paracuellos ha querido celebrar esta fecha tan señalada concediendo una entrevista en al diario 'El Mundo' en la que ha hecho un repaso de todos estos años en la pequeña pantalla. También ha reflexionado sobre el presente de 'Sálvame' y se ha sincerado sobre su futuro televisivo.

"Yo vivía con mis padres y necesitaba trabajar. Así que no me lo pensé. Es verdad que ves mis primeras imágenes y no son como ahora. Yo era una niña muy retraída, muy cortada. Me daba miedo. Ahora puedo decir que la tele me gusta, me gusta mucho mi trabajo", confiesa Belén sobre sus primeros pinitos en televisión.

"Gracias a 'Sálvame' he podido desarrollar una carrera profesional que va mucho más allá del personaje de las revista. Me ha dado la estabilidad de una familia. A nivel profesional, he tenido la suerte de parir junto a todos mis compañeros un programa que pasará a la historia. La mayor creación televisiva de este siglo", comenta orgullosa.

La pregunta sobre la gran crisis de audiencia que lleva atravesando 'Sálvame' en el último año es algo inevitable. La princesa del pueblo es una de las colaboradores indispensables del programa y así se ha pronunciado sobre la situación que está atravesando el formato. "Es verdad que hemos bajado de audiencia, pero no ha bajado solamente Sálvame. Han bajado todos los programas de televisión. Hay mucha gente que quiere vernos fuera, pero se van a joder porque todavía nos queda mucho".

"El futuro de Sálvame no lo escribirán los haters ni los críticos que escriben sobre mi programa antes de verlo. El futuro de Sálvame lo escribe el público. ¿Qué se enfadan con nosotros? Yo también me enfado con mi madre muchas veces. Algunas veces la quiero con locura y otras veces la mataría. Para mí eso es Sálvame", revela.

Belén también se ha sincerado sobre su futuro en televisión. De hecho, la de Paracuellos se ha atrevido a poner fecha a su final televisivo. "Tengo una cosa clarísima. No sé cuándo va a acabar 'Sálvame', desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también en televisión. Mientras siga, yo estaré, aunque tenga que venir con bastón", confiesa tajante.