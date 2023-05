En medio de todo el caos generado por Ana Obregón tras presentar oficialmente a su nieta, son muchas las dudas que giran a su alrededor. Algo que sí confesó, es que Ana Sandra sería uno de los deseos que su hijo pidió que se hiciesen realidad poco antes de fallecer a causa de un cáncer en el año 2020.

Pero no fue la única última voluntad de Aless Lequio. El joven también quería cumplir sus otros dos sueños: crear una fundación benéfica y publicar un libro. Su madre, no dudó ni un minuto en conseguir todas las cosas, es por ello que se puso manos a la obra. El libro que empezó a escribir el empresario ha sido terminado por Ana y se llamará 'El chico de las musarañas'.

Como ya ha explicado la celebritie en diferentes ocasiones, este libro lo empezó a escribir Aless cuando le diagnosticaron cáncer. 'Un relato sincero, ácido, irónico, vibrante, con un sentido del humor único, que no pudo terminar, y que nos descubre el talento, el carisma y la personalidad de un joven que, sin duda, hubiera triunfado como escritor', explica en la sinopsis.

Ana Obregón continúa en Miami y la gran dudad ahora es cuándo regresará a España. La presentadora comparte de vez en cuando varios post en su cuenta de Instagram donde muestra a la pequeña Ana Sandra. La pequeña acaba de cumplir dos meses de vida y Ana ha querido escribir una felicitación de lo más sentimental que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

"Mi Aless,

Tu hija hoy cumple dos meses .

Cada segundo de cada día le doy todo el amor que tanto te hubiera gustado poder darle.

La abrazo por ti .

La cuido por ti.

La amo por ti.

Y se que tu nos proteges desde allá donde estas durmiendo.

Sois los amores de mi vida ".

Trifulca en los comentarios de su última publicación

Como viene siendo habitual en los post de Ana Obregón, son varios los usuarios que no dudan en criticar sus palabras y censurar la decisión que ha tomado de traer al mundo a la pequeña Ana Sandra.

No obstante, la presentadora cuenta con una legión de seguidores que no dudan en apoyarla y mostrarle todo su cariño: "Creo que hay comentarios muy tristes, la empatía ya no existe o por lo menos poco se usa. Si nos pusiéramos un poco en el lugar de los demás por lo menos admitiríamos que no sabríamos qué habríamos hecho en su caso. Aun con la hermosa beba, ella debe sentir un dolor muy grande por la ausencia de su hijo. Pero por lo menos tiene la alegría de poder tener en sus brazos un pedacito de su hijo. Dios la bendiga y le de mucha salud".

Otros no dudan en enfrentarse directamente a las críticas y exponer las incongruencias de algunos 'haters': "Todos estos que hablan de exposición habría que entrar en sus perfiles a ver si ellos han subido fotos de sus hijos, o le han dado me gusta a publicaciones de menores. Cristiano Ronaldo y las Kardashian tienen Realitys donde salen sus hijos 24 horas (por dar algunos ejemplos) y nadie dice nada. Yo no digo que esté a favor ni en contra de exponerlos, solo digo que hay que ser coherentes, y lo que vale para uno vale para otro".