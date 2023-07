El actor estadounidense Kevin Spacey ha sido exculpado de los nueve delitos sexuales contra cuatro hombres de los que estaba acusado. Lo ha decidido el jurado del tribunal londinense de Southwark tras casi cuatro semanas de juicio, durante las cuales han podido escuchar el testimonio del propio actor y el de las presuntas víctimas, todas ellas vinculadas laboralmente con él en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. Spacey, visiblemente emocionado tras escuchar el veredicto, mostró su agradecimiento al jurado en una breve declaración a la salida del juzgado. “Tengo mucho que procesar después de lo que ha ocurrido hoy. Estoy muy honrado por el resultado”, aseguró.

El actor estaba acusado de cometer delitos de acoso y abuso sexual contra cuatro hombres entre 2001 y 2013, la mayoría de ellos perpetrados en el período en que dirigió el teatro Old Vic de Londres, un puesto que mantuvo durante más de una década y que dejó en 2015 antes de regresar a EEUU. Unos abusos que incluyen la práctica de sexo oral a un actor en su apartamento de la capital británica y tocamientos no consentidos, algunos con gran agresividad. Tanto el actor como su defensa siempre han negado las acusaciones, asegurando que en muchos casos no existieron y que, en otros, se produjeron con consentimiento.

Spacey fue acusado de cinco cargos en mayo del año pasado, al que se sumaron otros ocho durante el proceso. Entre ellos el de agresión sexual y el de incitación a la actividad sexual sin consentimiento. Del total de 13 cargos presentados contra él, el jurado ha tenido en cuenta finalmente 9, tras descartar cuatro de ellos por cuestiones técnicas.

El actor ya fue absuelto por un tribunal de Nueva York el pasado octubre tras ser acusado por el actor Anthony Rapp de un caso de presunto abuso sexual cometido en 1986, y se ha enfrentado a las acusaciones de otra treintena de personas.