El último año de Marta Riesco es para película en lo profesional, pero también en lo personal. La reportera tiene todavía muy presente su difícil ruptura con Antonio David Flores, en gran parte de culpa por sus constantes apariciones públicas, y Marta se ha visto obligada a acallar los rumores con una publicación en Instagram.

Antonio David Flores habría declarado que la reconciliación era imposible y que no hay posibilidad de que dé marcha atrás y, aunque parece que será así, Marta Riesco se ha visto obligada a desvelar los intentos de su expareja para que hubiese reconciliación.

Al parecer, es cierto que parece que la confianza es irrecuperable, pero no porque Antonio David no quiera. Al contrario, Marta no quiere volver, pero él se lo hace todo más difícil: "Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, de verdad dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno".

Marta Riesgo no deja lugar a la especulación

Así, sin nombrar a nadie, aunque facilitando bastante el identificar al protagonista del mensaje, Marta Riesco dejó en evidencia las intenciones de su expareja. Además, quiso compartir una reflexión sobre el amor y qué significa amar a una persona: "Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre".

Sin duda, un mensaje contundente y claro que no deja lugar a la especulación: la pareja no se reconciliará como ocurrió hace un año. Marta Riesco parece haber dicho basta después de pasar por una de las etapas más duras de su vida.