Sergio Ramos y Pilar Rubio han sido ejemplo de pareja sólida para muchos y durante mucho tiempo. No obstante, en los últimos meses los rumores de ruptura aparecen una y otra vez en el horizonte y por motivos diferentes. ¿Existe realmente una crisis dentro del matrimonio?

En las últimas semanas, las publicaciones realizadas por la pareja en redes sociales ha intensificado todavía más el debate sobre su continuidad, como así lo contaron en el programa de Telecinco, 'Fiesta'.

Los rumores de ruptura entre Pilar Rubio y Sergio Ramos no son nuevos

El fin del matrimonio entre Sergio Ramos y Pilar Rubio es una constante en el tiempo. Ya ocurrió en los últimos año y, más intensamente, en los últimos meses, sobre todo después de que Sergio Ramos acudiese a la Feria de Abril sin la presentadora de televisión. Tal y como confirmaron después algunos medios, el motivo no se debía a problemas entre ambos, sino a la mala relación que Pilar mntiene con parte de la familia del camero.

No obstante, los rumores no duraron mucho y es que la pareja no tardó en presentarse en conjunto al torneo de Mutua Madrid Open de Tenis. Un evento en el que, por cierto, Pilar Rubio acaparó todas las miradas con su top negro.

Pilar Rubio y Sergio Ramos, separados otra vez

En esta nueva ocasión, en 'Fiesta' se han dedicado a analizar las últimas publicaciones de la pareja en redes sociales, volviendo a conclusiones del pasado, aunque sin mucho más fundamento que el verlos de nuevo separados.

Con motivo de las vacaciones, el futbolista y la presentadora han vuelto a separar sus caminos. Sergio Ramos se ha vuelto a Andalucía a pasar las vacaciones con sus hermanos y entrenando en el establo en el que guarda sus caballos, una de sus grandes aficiones.

Por su parte, Pilar Rubio se ha ido a la playa sin su marido, desatando estos rumores que ya se están convirtiendo en un clásico de todos los verano. Las opiniones han sido varias, pero los colaboradores de 'Fiesta' no han podido contener sus dudas: "Nos tenían acostumbrados a pasar los veranos juntitos".

Sin embargo, otros han trado de quitarle hielo al asunto, dejando entrever que los rumores se deben solo a habladurías: "Eso de todo juntos es muy antiguo. Luego se cogen con más ganas".