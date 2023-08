“Queridos amigos, el viernes por la noche un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio, nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas”. Así confirmó Miguel Bosé en su cuenta de Instagram que había sido objeto, junto a su familia, de un atraco a punta de pistola el viernes cuando estaba en su mansión, Desierto de los leones, en Ciudad de México. “Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado”, añade. “Estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes”, explica el cantante, quien reconoce que fue todo “muy tenso delicado y desagradable”. Para terminar, da las gracias “a todos por el apoyo y la preocupación”, y nombra a sus vecinos de urbanización, “los primeros en llegar”. Por último, niega que este suceso le lleve a dejar México. “Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea en el país más hospitalario del planeta”, sentencia.

Según adelanta TvNotas, Bosé estaba en casa junto a sus hijos Diego y Tadeo, cuando alrededor de las 20.30 horas irrumpieron varios individuos encapuchados en la vivienda y sustrajeron dinero, joyas y diversos objetos de valor del cantante,

Afortunadamente, no hay que lamentar daños , ya que tras sustraer joyas, dinero y otros objetos personales, los atracadores se fueron en un vehículo propiedad del cantante, que ya habría sido recuperado, aunque las últimas informaciones apuntan a que Bosé todavía no ha denunciado el asalto a la policía. Por el momento no hay ningún detenido.