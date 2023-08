Una semana después de la final de 'Supervivientes', Asraf Beno intenta recuperar la normalidad, aunque su vuelta a la 'realidad' está siendo más dura de lo que pensaba. Muy delgado tras perder casi 20 kilos durante el reality, con numerosas heridas tras los más de 100 días que pasó en Honduras y sorprendido por la cantidad de preparativos a tener en cuenta para su boda con Isa Pantoja el modelo ha reaparecido y ha confesado cómo están siendo estos primeros días en casa.

Dispuesto a recuperarse físicamente cuanto antes, Asraf ha visitado una tienda de suplementos alimenticios y, con una sonrisa, ha revelado que su delgadez es una de las cosas que más le preocupa tras su paso por el concurso, en el que sonaba como favorito para la gran final aunque finalmente se tuvo que conformar con el cuarto puesto: "Madre mía, estoy en los huesecillos y mira que estoy intentando comer bien y eso, pero nada, no engordo no sé por qué". "Me he acostumbrado a estar así" ha reconocido con una sonrisa.

Su objetivo, estar perfecto en su boda con Isa, que si todo sale bien tendrá lugar en septiembre a pesar de que todavía tienen muchos detalles por concretar. "Es increíble la saturación que llevo porque hay que organizar 100.000 cosas. No sabía que había que hacer tantas cosas. Pensaba que era más fácil. No sabía que era tan difícil... es una locura, locura" ha confesado.

Y no es eso en lo único que piensan. En una entrevista para la revista 'Pronto', Asraf desveló algunos detalles del enlace, como la invitación a su suegra, Isabel Pantoja y además, se sinceró respecto a un posible embarazo de su novia. En este sentido, asegura que "claro que me gustaría" tener un hijo con Isa Pantoja.