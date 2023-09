La extenista Arantxa Sánchez Vicario, de 51 años, cargó ayer contra su exmarido, Josep Santacana, en el juicio que se celebra contra ambos en Barcelona por presunto alzamiento de bienes o insolvencia punible por supuestamente urdir un plan para descapitalizar su patrimonio y evitar así el pago de una deuda al Banco de Luxemburgo con “ánimo de enriquecimiento ilícito”. La fiscalía reclama para Sánchez y Santacana cuatro años de prisión y una multa de 8.300 euros. Además, hay otras cinco personas acusadas.

“Mi exmarido es el que llevaba todos los temas. Él me dijo que no pagara la deuda. Yo soy jugadora de tenis y no entiendo de patrimonio (...). Yo me fié de mi marido (... ). Mi marido es el que lo organizó todo”, reiteró. La exdeportista, que ha llegado a un acuerdo con la entidad financiera, atribuyó a su exmarido todas las gestiones sobre sus bienes, la venta de sus propiedades y el vaciado de las cuentas corrientes. “Él llevaba las riendas, gestionaba todo y me dijo que no me preocupara. No me informaba de lo que hacía”, insistió.

El abogado de Santacana, Joan Segarra, atacó en su primera intervención a la exdeportista, la involucró en el caso y presentó como prueba una carta manuscrita en la que la extenista le agradece su gestión. En la misiva, a la que ha tenido acceso El Periódico —cabecera de Prensa Ibérica, al igual que LA OPINIÓN—, Sánchez Vicario afirma: “Los culpables han sido mi familia que han querido acabar con nosotros en todos los sentidos”.

Sánchez Vicario admitió que se vendieron las propiedades que tenía en España y Andorra para evitar pagar la deuda que tenían con la entidad bancaria de Luxemburgo, pero que fue Santacana, del que se separó en 2008, quien lo hizo todo y los fondos fueron transferidos, en su opinión, a sociedades de EEUU, creadas con testaferros amigos. Reconoció que durante su etapa profesional ganó entre 20 y 30 millones de dólares y que, a raíz de las maniobras de su exesposo, se ha quedado sin patrimonio. La extenista ha pagado 1,9 millones de euros al banco. El abogado de la acusación precisó ayer que la deuda en la actualidad alcanza los 6,6 millones de euros, con los intereses.

“Admito que me he equivocado y no estoy conforme con lo que se hizo”, dijo la extenista, que se enteró de lo ocurrido tras un cambio de abogado. “El 50% de lo que gano lo destino a pagar al Banco de Luxemburgo”, agregó. Además de quedarse sin sus bienes, no ha recibido ni un euro. “Se lo quedó mi exmarido”, insistió Sánchez Vicario, que en un momento rompió a llorar. La jueza la autorizó a abandonar el juicio hasta el último día.