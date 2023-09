Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las presentadoras más exitosas de la televisión española en la actualidad. La periodista, ahora en Atresmedia, está viviendo uno de sus mejores momentos en su trayectoria profesional.

El trasvase de Telecinco a Antena 3 le ha sentado francamente bien, puesto que su Y Ahora Sonsoles es el líder de la parrilla televisiva en España en la franja vespertina. No tiene rival. Ni ella, ni Pasapalabra… y en definitiva la cadena principal de Atresmedia.

La nueva ilusión amorosa de Sonsoles Ónega

La periodista siempre se ha mostrado reacia a hablar de su vida sentimental, al menos ha si lo ha manifestado en alguna ocasión al ser preguntada por ella: “Mi vida es aburridísima. Yo cuando salgo del programa soy un verdadero coñazo que me dedico solo a mis niños, a algunos wiskis con mis amigos, a mis libros y a mi escribanía, que me hace también inmensamente feliz y por la que nunca me preguntáis”

Sin embargo ha sido el portal Informalia el que ha soltado la liebre sobre la posible nueva pareja sentimental de la presentadora. Según explican en dicho artículo, Ónega ha pasado en Brasil sus vacaciones estivales… pero junto a su nueva pareja.

Algunos detalles que ha podido proporcionar este medio es que llevan varios meses de relación y que esta persona no tiene nada que ver con el mundo de la televisión. “Está ilusionadísima, como una adolescente”, asegura Informalia después de haber disfrutado de las lindezas de Rio de Janeiro también junto a sus dos hijos.