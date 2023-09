La Generalitat ha abierto un expediente a Rosa Peral por conceder entrevistas en la cárcel tras la emisión del documental en Netflix, pero en cualquier caso, a la condenada a 25 años de prisión por el conocido como crimen de la Guardia Urbana se la pudo escuchar de nuevo, no sin debate de por medio. Fue ayer en El matí de Catalunya Ràdio, de Ricard Ustrell, que ofreció una entrevista grabada con la exagente declarada culpable de la muerte de su pareja, Pedro Rodríguez.

Peral aprovechó la charla para cargar contra la serie de Netflix El cuerpo en llamas, que considera “malintencionada”. “No veo la intención de informar, en mi caso se ha intentado hundirme”, dijo, incidiendo en el daño que está provocando en sus hijas. “Una es una adolescente y nadie se ha parado a pensar cómo lo está pasando, en el daño que le puede hacer”, afirma la exagente, que actualmente está estudiando Derecho en prisión. Sobre la decisión de la Audiencia de Barcelona de ordenar el embargo de los posibles pagos que haya podido percibir por las producciones sobre el caso remarcó que no se ha embolsado ni un euro: “No he ganado nada, solo que la gente me hunda con la serie”, apuntó.

Sin embargo, reconoció que Las cintas de Rosa Peral, el documental, también de Netflix, que ha sido tachado de parcialidad a su favor, sí que ha servido para que se viera “el daño mediático” que se hizo contra ella. “Al juicio no fui siendo una persona anónima. Llegué allí que parecía culpable y debiendo demostrar que no lo era”, reitera. Peral, que asegura que todavía no ha visto el documental y que solo tiene los imputs que le han llegado de su familia y sus amigos, subrayó que este trabajo no blanquea su imagen, algo que sí consideran algunos de los testimonios que han aparecido en él.