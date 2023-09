O escritor e académico Xosé Luís Axeitos ofreceu na asociación cultural Alexandre Bóveda unha palestra sobre a revista Alfar, que hai xustamente cen anos nacía na cidade da Coruña. Continuadora da Revista de Casa América-Galicia, comezou no número 32, en setembro de 1923 da man do cónsul de Uruguai na Coruña Julio José Casal, poeta e crítico, como ponte de unión entre a arte galega, a española e a hispanoamericana. Alfar foi unha das principais revistas literarias, onde podías achegarte ás vangardas literarias e plásticas do momento.