Galicia encara la última fase de ‘OT’

Tras el parón de agosto, este mes se retomaban los castings de Operación Triunfo, el famoso programa musical que encandiló a grandes y pequeños de la mano de Bustamante, Bisbal y Rosa, y que una vez más quiere volver a intentarlo. Los próximos días 2, 3 y 4 de octubre se celebra en Barcelona la tercera y última fase y hasta ella han llegado al menos dos gallegas, concretamente dos viguesas: Amparo Mosquera (19 años) y Lina Gutiérrez (21 años). Según cuentan, hasta ahora, tras superar las dos fases en el casting que se celebró el 10 de julio en Santiago, se encontraban en una “fase limbo” y por fin a través de una llamada telefónica el programa les ha confirmado que estarán en la 3. Fase que por cierto es la previa a la Gala 0. Según han contado estas aspirantes gallegas un total de ochenta personas lucharán en la última prueba en Barcelona.

Tanto Lina como Amparo admiten que el verano les ha ayudado bastante a desconectar de OT. Y aunque la llamada ha tardado en llegar, la espera no se les ha hecho demasiado larga. “No he estado nerviosa ni se me ha hecho eterna y creo que el verano ha ayudado a ello. Supongo que si estuviésemos con la rutina hubiese pensado más en el programa”, comenta Lina. Por su parte Amparo es más radical y revela que no se ha acordado “para nada” de OT hasta ahora. Las redes sociales de los aspirantes les recordaban, no obstante, en las últimas semanas, que la famosa llamada se produciría muy pronto, tras terminar el casting de Madrid. Y así fue. A Amparo la pilló comiendo: “Estaba en el colegio mayor en el que resido mientras estudio el segundo año de Psicología en Madrid. Cuando colgué el teléfono todos los compañeros estaban gritando: “OT, OT, OT, Amparo para OT”, cuenta divertida. A Lina la llamaron cuando estaba en casa preparándose para salir y fue una alegría que compartieron todos sus amigos. “Ya me están diciendo que pasaremos tres meses sin hablar”. En cambio su familia, sobre todo sus padres, “ya no están tan contentos (ríe), pero me apoyan en todo”.

El casting en Barcelona será de lo más completo: nada más y nada menos que tres días en los que los aspirantes tendrán que mostrar sus voces a capela y cantar en grupo. “El lunes tocan tres canciones a capela, una será de una playlist; el martes en grupo y el miércoles una solista con Manu Guix al piano”, explica Amparo. Eso sí, cada día irán eliminando gente. “La previsión es que pasen a la Gala 0 unos 18 o 20 concursantes y se queden 16”, explica Lina.

¿Y tienen las gallegas esperanzas? Pues claro que sí, porque una y otra tienen mucho potencial. “En el casting de Santiago lo veía todo muy lejano, un proceso demasiado largo y tedioso y no percibía la posibilidad pero ahora que somos 80, ya la veo”, cuenta Amparo. Eso sí, tiene la dificultad añadida de estar afónica: “Estoy hidratándome a tope, tomando pastillas y usando humidificadores porque Madrid es muy seco”. Lina, por su parte, intenta no ilusionarse demasiado porque “he visto vídeos de los aspirantes y hay un nivelazo tremendo, pero pienso disfrutarlo un montón. Me apetece esta tercera fase, creo que lo vamos a pasar genial porque estaremos todos en un mismo hotel y serán varios días. Si no paso, tengo claro que mi camino es la música y si no consigo hacerme hueco a través de OT lo haré de otra forma”, asegura.

Sus carreras no son musicales, pero dedican el resto del tiempo a su mayor pasión. Lina toma clases de técnica vocal en A Coruña y toca el piano, el ukelele y la guitarra acústica. Ha dado conciertos, se ha formado como vocalista de jazz y ha sacado un tema con Warner, ‘Nada importa’. El próximo 6 de octubre estrena su segunda canción, Cuando te marches, que podrá escucharse en Spotify, YouTube, Apple Music, Instagram y Tik Tok. Por su parte Amparo toca la guitarra y el piano y ahora mismo está totalmente centrada en las clases de composición musical y en las de canto y baile, algo que le ha obligado a pausar sus conciertos. Y es que estas viguesas destilan talento y formación. Ahora solo queda esperar.