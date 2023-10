Kiko Rivera volvía a Telecinco para conceder una nueva entrevista a 'Sábado Deluxe'. El dj regresaba al programa para hablar de su situación familiar y la relación que guardaba con los miembros de su familia.

El hijo de Isabel Pantoja tuvo palabras para todos pero causó una gran sorpresa con las palabras que pronunció sobre su hermano Francisco Rivera, al que de nuevo volvió a atacar públicamente. Por supuesto habló de su madre y de su hermana Isa, con la protagonizó un tenso momento cuando trató de ir a reconciliarse con ella.

La joven se negó a tener ningún tipo de acercamiento con su hermano alegando que ya no se cree nada y que esto es "lo mismo de siempre".

También tuvo palabras para su prima Anabel Pantoja con la que ahora tampoco tiene ninguna relación. "Quiero que ella entienda, sin que parezca que la quiero atacar, que hay un determinado momento en el que ella cambia conmigo. Lo noté en sus comportamientos. Yo podré ser mejor o peor, pero siempre he sido igual. Ha pasado de ser una persona con la que daba gusto estar, graciosa, sin vergüenza ninguna, encantadora... a ser una persona que no sé si es mi prima Anabel o Jennifer López", se sinceraba el dj.

Fue precisamente hablando de su prima cuando el músico habló sobre su situación económica. Haciendo referencia a una declaración que su prima había hecho recientemente en 'Supervivientes' sobre el dinero que tenía en el banco, Kiko se confesó en 'Sábado Deluxe'.

"No me gusta hablar de dinero, pero un poquito más que Anabel. Un poco más. Entre dinero que tengo en el banco y cosas que tengo tendré 1.500.000. No me compro una casa porque no me gusta, soy culo inquieto y me gusta moverme", confesó el DJ, asegurando que había dejado atrás sus penurias económicas y que, además, no tiene deudas: "He tenido suerte en algunas de mis inversiones, he ganado dinero y he invertido".

"Desde hace un tiempo decidí invertir mi dinero para que me genere más dinero. Sí, tengo bitcoins" aseguró Kiko.