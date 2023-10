A los que siguen informativamente año tras año el Premio Planeta les da por fantasear que en una gala de estas se haga público el nombre de un perfecto desconocido o desconocida, pero por lo que parece la estrategia de márketing del galardón mejor dotado del mundo —un millón de euros— no lo permite. No hay que dejar en manos del azar una operación de ese tipo y así la apuesta año tras año juega sobre seguro mayoritariamente sobre autores de reconocida solvencia comercial y habitualmente miembros de la gran familia del grupo Planeta. Este año, el desconocimiento ha llegado de la mano del finalista, un escritor de 24 años, Alfonso Goizueta con una novela histórica sobre Alejandro Magno, pero la ganadora no podía ser más popular. Se trata de la presentadora y periodista Sonsoles Ónega, ya avezada en el ejercicio de construir best-sellers para Planeta, que verá sus ventas aumentadas con su nueva novela, Las hijas de la criada, una saga familiar en los primeros tercios del siglo XX ambientada en Galicia.

La periodista del flequillo con su programa vespertino en directo Y ahora Sonsoles —en dura pugna con el programa de Ana Rosa Quintana, a la que ha rebasado en audiencia— es hoy una de rostros más reconocibles de Antena 3, propiedad del grupo, por lo que el galardón no puede haber caído más en casa. La ganadora desplegó mucha emoción y alegría en la gala de la concesión del premio celebrado en la Sala Oval del Palau Nacional de Barcelona y dejó muy evidentes sus tablas televisivas. No es para menos: en tan solo cinco años ha pasado de ser cronista parlamentaria para Tele 5, donde se formó, a ser la estrella de los magazines de tarde después de su sonado fichaje por el grupo, algo que la concesión de este premio consolida todavía más. Su rival, Ana Rosa, no ha vuelto a incursionar en la novela desde que en 2000 el éxito de su debut, Sabor a hiel, se desinflara al descubrirse que había incurrido en plagio de la autora de novela rosa británica Danielle Steel y de Ángeles Mastretta. Planeta retiró el título de las librerías. La novela ganadora del 2023 se apunta a un tema clásico de los folletines del XIX, el de los bebés de distinta condición social cambiados al nacer. En este caso se trata de dos niñas nacidas ambas en un pazo gallego, una en la casa señorial y la otra, la hija de la criada, en la de los guardeses. Las niñas tienen el mismo padre, el señor de la mansión, pero son cambiadas en sus cunas por la sirvienta que busca que su hija biológica tenga más oportunidades en la vida. De lectura “fácil y trepidante” califican la novela en la editorial, máxime cuando la acción se traslada parcialmente a Cuba —con lo que el exotismo está servido—. Tampoco falta en ella el empoderamiento femenino a partir de la creación por parte de la hija de la criada, que desconoce su origen, y de su madre oficial de un emporio conservero al regreso de ambas a Galicia, arrinconando incluso a los hijos biológicos, no muy contentos con la situación. El melodrama está servido. Además, la autora conoce bien la localización gallega puesto que, aunque ella haya nacido en Madrid hace 45 años, su padre, el conocido y veterano periodista Fernando Ónega que desde la Transición ha sido un referente tanto en prensa, como en radio y televisión, nació en la provincia de Lugo.