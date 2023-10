Dos meses después de su última aparición en público, y en el ojo del huracán por haberle pedido una prueba de paternidad a Gabriela Guillén para comprobar que el bebé que espera es suyo, además de dejar de ayudarla económicamente como venía haciendo desde el pasado abril —cuando descubrió que la fisioterapeuta estaba embarazada— Bertín Osborne ha reaparecido este jueves en Sevilla.

La ocasión lo merecía. Uno de sus mejores amigos, José Luis López El Turronero, recibía un premio por su labor solidaria y el cantante de rancheras no ha dudado en abandonar su escondite —ya que apenas ha salido de su finca desde que salió a la luz su futura paternidad y comenzaron a surgir delicadas informaciones sobre su vida sentimental— para arropar al empresario en una noche tan especial.

Como no podía ser de otro modo, la expectación era máxima y numerosos medios de comunicación han asistido al evento para captar las imágenes de la vuelta de Bertín a la escena pública. Se esperaban sus primeras declaraciones tras su ruptura total con Gabriela, de la que no quiere saber absolutamente nada ya que sospecha que ha filtrado información a la prensa, ganando dinero a sus espaldas cuando él ya la estaba ayudando mensualmente con una generosa cantidad.

Sin embargo, el presentador llegaba sin ganas de hablar y, muy enfadado, estallaba a gritos ante las cámaras: “¡No voy a hablar con nadie! ¡vale ya!”.

Cabreo diluido

Un cabreo que se ha diluido a medida que avanzaba la noche. Y es que El Turronero se quedaba atrapado en el AVE de Madrid a Sevilla —los trenes sufrieron largos retrasos por el temporal— y era Bertín el encargado de recoger el premio en su lugar, dedicándole unas bonitas palabras que reflejan que el empresario de Ubrique es uno de sus grandes apoyos en estos momentos.

“Solo decir que José Luis es mi hermano. He conocido a muchísimas personas a lo largo de mi vida, quizás demasiadas, tengo a un amigo que dice que quiere que le despresenten gente, a mí me pasa lo mismo. Pero yo nunca jamás he conocido a nadie con el corazón de José Luis López, nunca jamás”, ha confesado desde el escenario, arrancando los aplausos de los asistentes, entre los que se encontraban Cayetano Martínez de Irujo o Francisco Rivera.

“Me han amenazado con que solo puedo hablar un minuto porque como estoy aquí de paracaidista ni me dan el premio ni nada, solo vengo a recoger el premio, no puedo hablar más. He vivido situaciones absolutamente insólitas con José Luis, momentos irrepetibles que, como él no los ha contado nunca, yo tampoco lo voy a hacer, pero os puedo asegurar que no he conocido nunca a nadie como él. Siento muchísimo que no esté porque ahora le encanta ponerse encima de un escenario y hablar, cosa que nunca le ha pasado, pero ahora se ha venido arriba y te suelta unos discurso que el mío es nada con el que hubiera dicho él”, ha añadido de lo más sonriente, dejando claro que el convulso momento personal que está atravesando no le ha pasado factura.

Y tras el acto, consciente de su salida de tono ante las cámaras a su llegada, Bertín ha dado un paso al frente y ha roto su silencio, dando la cara por primera vez tras su polémica con Gabriela: “Me ha pillado, José, he venido zumbando, tampoco se puede llegar aquí, que os pongáis todos delante y no dejéis entrar a la gente”, se ha justificado por su enfado horas antes.

Conciliador, el artista ha explicado que, aunque “es verdad” que siempre se ha llevado “fenomenal” con la prensa, “hay momentos y momentos” y este no era el mejor para él. Y no precisamente por su ‘guerra’ con la madre de su futura hija, como ha dejado claro con despreocupación: “No, qué coño, estoy fenomenal, un momento complicado porque llegaba tarde no sé si estaba el primero, el quinto o el último”, ha sentenciado.

“No, no, no pienso hablar del tema”, zanjó sobre las informaciones sobre él en los últimos días, dejando en el aire si piensa defenderse y asegurando que, a pesar de lo que se está diciendo, él está “fenomenal”.