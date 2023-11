Roberto Vilar cumpre 30 anos de carreira profesional e quere celebralo cun Land Rober ben especial onde non faltarán as sorpresas, os recordos e moito humor. No programa da TVG estarán pendentes de quen o vai felicitar… e quen non… Isto e moito máis nun programa cheo de emocións, con Eva Iglesias, Miguel Canalejo, Tamara Gr e Jose Baño de aliados.