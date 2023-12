Malú celebra 25 años de carrera discográfica con A todo sí, un disco en el que reinterpreta sus éxitos junto a grandes compañeros de la industria, un proyecto “inspirador y motivador” en su carrera, en la que, ha reconocido, no había disfrutado hasta ahora. “Yo realmente en 25 años no he disfrutado, pero no lo sabía. Creía que disfrutaba de lo que hacía, pero ahora me doy cuenta de que no era así por esa exigencia asquerosa y ese control absoluto”, explica Malú sobre su relación con su carrera. Dice está en una “nueva etapa que está representada en este proyecto, de los más bonitos”. La artista precisa que no se dio cuenta de que el “estrés” hasta que tuvo que parar por la rotura de ligamentos en su tobillo en 2019: “No era consciente de que tenía que parar, de que estaba cansada. Estaba como un círculo vicioso de perfeccionismo”.