Hace muchos años que Serrat canta que tiene veinte años, concretamente hoy se cumplirán sesenta de Ara que tinc vint anys y ochenta de su nacimiento y, como dice la canción, todavía tiene fuerza para muchas cosas porque, a pesar de que hace un año que abandonó los escenarios, su agenda rebosa de actividad.

Solo este mes de diciembre ha recibido la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Madrid, el Guardó d’Honor del sindicato UGT-PV en Valencia y ha rendido homenaje a su mánager Berry, si bien últimamente también se ha visto envuelto en polémicas, una de ellas por una falsa carta a los palestinos que le atribuyeron o por unas palabras suyas sobre la diferencia entre la justicia de los jueces y la de la vida.

Desde que en diciembre de 2022 se despidiera de los escenarios con un emotivo concierto en Barcelona, su ciudad natal, su presencia se ha multiplicado en otras palestras, como la Universidad de Barcelona, que le ha investido doctor honoris causa, o el Colegio de Arquitectos de Barcelona, donde ha recibido el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat.

Pero no solo los premios le han tenido ocupado: también ha dado charlas en Harvard, ha mantenido su estrecha relación con la ONG Open Arms y ha hecho algunas apariciones en conciertos de amigos, como el del cantautor catalán Joan Isaac. “Me he retirado de los escenarios, no de vivir”, ha comentado Joan Manuel Serrat a los periodistas que suelen aprovechar estos actos para preguntarle que tal le sienta la jubilación.

“Vivo más ajetreado que nunca”, reconoce Serrat, que espera “que esto afloje un poco, porque vivo más acelerado que en mi época de giras”.

Pero por el momento no parece que esta actividad frene, porque en enero tiene previsto recoger el Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta y participar en el concierto previsto de Javier Ruibal en Inverfest.