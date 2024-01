La cantante, compositora y productora gallega Rebeca Rods actuará el próximo 1 de febrero en el emblemático Madison Square Garden junto al coro The New York City Gospel Choir que dirige Markanthony Henry, máximo referente del góspel en la Gran Manzana. La actuación será durante el tiempo de descanso del partido de la NBA que enfrentará a los New York Knicks y los Indiana Pacers.

Rods se mostraba ayer eufórica ante esta actuación. “Cantar ahí es el sueño de toda mi vida. Aún no me lo creo”, reconoció ayer la polifacética artista, que las pasadas navidades expresaba el deseo de actuar en el emblemático estadio neoyorkino durante un programa de radio nacional. “Me preguntaron que cuál sería el lugar en el mundo en el que me gustaría cantar y contesté: el Madison”, recuerda. Detrás de este hito hay muchos años de trabajo y de mucho esfuerzo. La artista gallega atesora más de veinticinco años de experiencia en estudio y como cantante de sesión. Ha realizado arreglos, dirección y grabación de coros en múltiples discos, vídeos y giras en directo para artistas como Alejandro Sanz, Raphael, Laura Pausini, Patti Austin, Pastora Soler, Pitingo, El Barrio, Edurne, Paulina Rubio, Carlos Baute, Chenoa, Antonio Orozco, Coti, Marta Sánchez, Malú, Rosa López, Gerónimo Rauch, Daniel Diges, y, más recientemente, para Miguel Ríos, con quien actuó en su gira Rock&Ríos. 40 aniversario en el WiZink Center de Madrid y en el Coliseum de A Coruña, el pasado noviembre. Asimismo, ha participado en tres ocasiones en el Festival Internacional de la Canción Eurovisión como corista y arreglista. Compone también para sí misma y para otros artistas. En 2022 publicó su primer videoclip, titulado Enséñame, tema incluido en el álbum Gospel Symphony Vol I, y cuya versión en gallego, Ensíname, fue la primera canción góspel en esta lengua. Además de trabajar como arreglista, cantante y directora en el popular concurso de televisión La Voz, Rods fue vocal coach en GOT Talent España y ha realizado doblajes para los Walt Disney/Pixar. En 2009, fundó Black Light Gospel Choir, considerado uno de los coros de góspel de referencia del panorama nacional, con el que ha grabado cuatro discos: Black Light Gospel Choir (2011), coproducido con Paco Ortega; Gospel Revolution (2012); Live at Joy (2017), grabado en directo en el Teatro Eslava de Madrid, y Gospel Symphony Vol. I. Actualmente, se encuentra en proceso de producción del que será su quinto álbum, Gospel Symphony Vol.II, que cuenta con la colaboración de The New York City Gospel Choir, coro con el que cantará el próximo 1 de febrero. Desde el año 2018 dirige su propia escuela en Madrid y Vigo, Rebeca Rods Escuela Coral, especializada en canto grupal, y que alberga los coros The Rock Choir, primer coro creado y dedicado al rock de España; The Vocal Train (soul); Madrid Gospel y Vigo Gospel Choir, un coro que, a pesar de su juventud (poco más de un año) compartió escenario con Miguel Ríos en el único concierto en Galicia incluido en su última gira.