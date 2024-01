La Audiencia de Barcelona juzga esta semana a los paparazzi Gustavo González y Diego Arrabal por un delito de revelación de secretos, ya que presuntamente quisieron comercializar unas fotos de la presentadora Mariló Montero en toples hechas en la Semana Santa de 2015 en Bora Bora. La Fiscalía no presenta acusación al considerar que no hay delito porque las fotos no han visto la luz. Los abogados de Montero reclaman seis años de cárcel para cada procesado.

El pasado julio se celebraron las cuestiones previas en las que el tribunal aceptó la propuesta de no juzgar a los paparazzi por las fotos que se hicieron a Montero y a su familia entre diciembre de 2014 y enero de 2015 en unas vacaciones en Islas Maldivas. El juicio se centra en las imágenes tomadas en Semana Santa de 2015 en Bora Bora a Montero en toples con una amiga. La presentadora alegó que las imágenes se habían tomado sin su consentimiento y que se usaron en varios programas de televisión para dudar de su orientación sexual. En este sentido, la Audiencia rechazó acusar a los paparazzi por un delito de injurias. El abogado de los fotógrafos señaló que las imágenes de Bora Bora las tomaron otros y que no se difundieron y pide la absolución. El procedimiento comenzó con una demanda de Montero que acabó con una condena de un juzgado de Madrid a la agencia de los fotógrafos, Código Press, a pagar 340.000 euros, la indemnización más alta en España por sentencia por fotos sin permiso. La Audiencia de Madrid revocó el fallo por existir un procedimiento penal abierto en Barcelona.