Conchita Pérez, poligrafista de los ya desaparecidos Sálvame y Deluxe, ha seguido el curso de muchos de sus compañeros y ha tenido que encontrar trabajo tras la desaparición del espacio de Telecinco. Lo ha hecho alejada de las cámaras de televisión y toda la polémica que siempre ha rodeado a sus intervenciones en la pequeña pantalla por las verdades y mentiras de colaboradores e invitados. Pese a ello, ni así ha conseguido hallar paz. Así lo confirma ella misma en una entrevista a la revista Pronto, donde denuncia públicamente el acoso por parte de un hombre que en el pasado formó parte de su vida y que dice compartir profesión con ella. El causante es una persona de la que ya había hablado en el pasado, José Antonio Fernández de Lanza, con quien mantuvo un breve y abrupto vínculo en 2011: “Tuvimos una relación íntima y ahora me acosa”, aseguró Pérez en una entrevista en QMD. “Lo nuestro duró tres meses y yo aguanté tanto tiempo porque le había pagado un curso de poligrafista”, explicó por aquel entonces la excolaboradora del programa de Mediaset. Craso error, pues todo era parte de una estafa. Según cuenta ella misma, el curso que él le había ofrecido resultó no tener validez, algo de lo que ella tuvo constancia después de haber completado el pago. “Después de que me estafara, dejé de contestar a sus llamadas telefónicas y comenzó un maltrato psicológico, personal y profesional, porque se dedicó a desprestigiarme en redes sociales y a hablar mal de mí a todo el mundo”, denuncia, quien asegura que tiene a su disposición “todo tipo de pruebas”.