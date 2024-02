“Como profesionales de los medios, debemos mostrar nuestra parte más humana”

¿Qué tal ha sido la experiencia como madriña en un programa como Xente Marabillosa?

Es muy difícil valorar o definir en pocas palabras la experiencia vivida. Ya conocía el programa como espectadora pero estar en plató, en el directo, es como entrar en una habitación llena de emociones. Aparecen solas, porque el programa es así. Nos pone en una situación y gente anónima responde desde la inocencia y la naturalidad. No saben que son actores los que protagonizan las cámaras ocultas y lo que dicen y sienten les sale desde dentro, desde el corazón. Solo hay que escuchar a toda esa Xente Marabillosa cuando llegan al plató. Sus historias me llegaron muy adentro, y eso que no soy una persona de lágrima fácil. Pero el programa consiguió que me dejase llevar. Me emocioné una y otra vez. El toxo que llevo dentro perdió sus espinas por una noche. Y, por supuesto, también me gustaría destacar el importante trabajo de todo el equipo. La delicadeza con la que trabajan, hasta el punto de conseguir crear un ambiente muy relajado, tan necesario en un programa como este.

Un espacio que combina temas sociales con entretenimiento... ¿un formato imposible?

Imposible no. Una realidad. Yo diría que necesario en este momento de exceso de información en el que parece que solo nos fijamos en lo superficial. Es necesario tratar este tipo de temáticas, concienciar, llegar a los espectadores. Y hacerlo desde el entretenimiento es una forma de llegar al público. Creo que lo informativo, lo serio, no está reñido con un toque de humor o por lo menos con un trato más ligero. Es lo que esta sociedad necesita: que intentemos, como profesionales de los medios de comunicación, sacar de nuevo nuestra parte más humana. Y para muestra un botón: el reconocimiento que Xente Marabillosa no para de recibir.

El tema de esta semana en el programa son los riesgos laborales en el campo. ¿Cómo puede la conciencia social ayudar a esta causa?

Es muy necesario tratar este tipo de temas. Las cifras están ahí para verlas. Alrededor de 20 personas mueren al año en Galicia en accidentes de tractor. A esto hay que sumar los siniestros con motosierras, desbrozadoras y todo tipo de maquinaria agrícola. Duelen las muertes y duelen también las personas que quedan marcadas de por vida. Algún caso veremos en el programa de este miércoles. Unas veces por el material de trabajo, antiguo y sin medidas de seguridad. Otras por el exceso de confianza, por eso de ‘llevo toda la vida haciéndolo y nunca pasó nada’. Hasta que pasa y después quizás sea demasiado tarde. Debemos proteger y concienciar a nuestra gente del rural. Yo también lo soy, de aldea de toda la vida. Y del campo precisamente es de donde sale toda la riqueza. Donde la gente es luchadora y saca, sobre todo las mujeres, familias adelante, con trabajo sudor y mucha fortaleza. Y eso también lo veremos en el programa. Fue uno de los momentos en los que más seria me puse y más me emocioné. A la mujer del rural habría que levantarle varios monumentos. Es lo que debemos hacer los periodistas: contarlo, hablarlo, reflexionarlo y, así, se crea conciencia social. Si hay conciencia social ya tenemos un largo camino recorrido.

¿Es lo mismo trabajar en una televisión pública que una privada? ¿Se deben ambas a los mismos valores y objetivos?

La filosofía debería ser la misma: informar, entretener, llegar al espectador con claridad y objetividad. Hacer pensar, reflexionar sobre el mundo que nos ha tocado vivir. Porque es importante crear conciencia social y crear debate en la sociedad. Como profesional, intento dar lo mejor de mi en cada proyecto que se me pone por delante, entender primero lo que quiero comunicar o transmitir para luego explicárselo al espectador. Me pongo en su lugar, al otro lado de la pantalla, y pienso ¿cómo me gustaría que me lo contasen? ¿Cómo lo entendería mejor? En ese sentido, qué más da si el medio es público o privado.

¿Qué función cumplen figuras como usted en la transmisión de valores sociales y ejemplo ante la sociedad?

¡Qué responsabilidad! Ser periodista no me convierte en mejor que otra persona. Entramos en casa de mucha gente a diario, y sin pedir permiso. Y nos ven como alguien más de su entorno. Por eso desde la más sincera humildad, y como una persona más del montón, considero que si desde esta posición puedo hacer algo para ayudar en cualquier causa, lo haré. Debemos colaborar en este tipo de causas. Ayudar a organizaciones y asociaciones. Si con nuestra voz, nuestra cara, conseguimos llegar a más gente, bienvenido sea. Puede que piensen ‘si lo dice Loly que se supone es de fiar, pues le haré caso’. Pues ojalá fuese así y consigamos cambiar pautas negativas o recaudar fondos para buenas causas... Ayudar me ayuda a abrir el corazón y llenar el alma.

Xente Marabillosa tiene una segunda vida en internet, donde las cámaras ocultas tienen múltiples seguidores que en muchas ocasiones ni siquiera ven la televisión convencional. ¿Los tiempos cambian?

Y no poco están cambiando los tiempos. Ese es el objetivo bien cumplido de las redes sociales: llegar a todo el público con temáticas sociales como las que desarrolla Xente Marabillosa. Este formato consigue despertar un cosquilleo en la gente, hace que se quede hasta el final escuchando cómo termina la injusticia que el programa plantea. Y, sin darnos cuenta, no solo estamos cotilleando, sino que quiero suponer que algo quedará en quien ve esas cámaras. Despertará conciencia. En las redes este tipo de cámaras ocultas vuelan como la pólvora.

En la época de las plataformas de contenido bajo demanda y las redes, ¿qué futuro le espera a la TV?

No puede desaparecer, es mi medio favorito. Ponerme delante de una cámara me hace olvidar todo lo que está pasando a mi alrededor. Solo pienso en la gente que está en casa. Pero, es verdad, es la pregunta del millón. Yo soy optimista y creo son compatibles la tele con internet y las plataformas. Desde los medios igual tenemos que ponernos más las pilas y ofrecer un producto cada vez más fresco y ágil, eso sí. No se trata de competir, sino de convivir. A la gente le gusta saber el tiempo que va a hacer mirando la tele: sí, hay aplicaciones en los móviles que nos dicen el tiempo hasta en una media de quince días, pero los datos de audiencia están ahí: los gallegos prefieren saber si entra la borrasca o manda el anticiclón en los espacios de O Tempo de TVG. Y todo el equipo se lo agradecemos de corazón. Además, nosotros también tenemos redes sociales, correo electrónico y WhatsApp. Todo es compatible. ¡Larga vida a la televisión!