La periodista Marta Villar presenta su primer libro infantil, ‘Os peidos máxicos de Sultán’, en Carballo

Os peidos máxicos de Sultán, de Edicións Xerais, es el título del primer libro infantil de Marta Villar, periodista de LA OPINIÓN, que acaba de salir a la venta tras el éxito de su primera novela Non temerás os coches amarelos, publicada hace algo más de un año por la misma editorial. Este pasado fin de semana, la autora malpicana presentó el libro en Espazo Nobel, en Carballo. Las aventuras reales de su perro Sultán, un mastín leonés, le llevaron a escribir su historia para los más pequeños. “Os peidos terribles que solta cando o tiñamos deitado no salón, as babas continuas que lle caen, e que cando sacude a cabeza vai lanzando e esparexe coma un helicóptero e poden caerche por calquera sitio...”, son algunas de las cuestiones que la autora relata en el libro, en clave de humor, y desde un punto de vista didáctico. También se abordan cuestiones como el cambio climático, el acoso escolar o la diversidad.