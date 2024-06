El folk gallego conquista Marruecos

España ha sido la gran protagonista del Festival de las Músicas Sagradas, un evento que lleva 27 años celebrándose en la ciudad milenaria de Fez (Marruecos), que concluyó el sábado. El tema vertebral de este año ha sido España. Nombres como los guitarristas Vicente Amigo y Juan Carmona o el cantaor Israel Moro cumplieron como representación actual de lo que hace siglos fue Al-Andalus. Pero no sólo de flamenco y música del sur de España se ha nutrido el festival de Fez. Una aparición del norte de nuestro país ha hecho furor entre el crisol de actuaciones programadas. Se trata de un trío de música tradicional de Galicia que ofreció un repertorio de folklore gallego en el que llevan años trabajando. Se trata del Trío Fransy; un grupo conformado por Fransy González, Davide Salvado y Cibrán Seixo. Los tres vienen desarrollando un arduo trabajo de recopilación de música de raíz de Galicia y han debutado en el festival de Fez, la mayor cita de música folklórica que se celebra en los países mediterráneos.

Fransy González (Grenoble, 1972), artista que le da nombre al trío, es hija de emigrantes que nació en Francia y regresó a Galicia con 2 años. Desde los 13 años realiza “áreas de investigación y recopilación de canto de raíz en varios puntos de Galicia. “Lo hice en contacto directo con las mujeres que conservaron las coplas en Galicia a través de la transmisión oral. Fui recogiendo cantares, toques y melodías para preservarlos y transmitirlos a las nuevas generaciones. Un trabajo que aún hago como maestra de canto, pandereta y baile tradicional. Esta labor de difusión y conservación cultural discurre paralela a mi carrera musical”, cuenta.

Davide Salvado (Pontevedra, 1981) vive en una aldea de Palas de Rei que se llama Liulfe. Y lleva desde los 17 años recorriendo otras aldeas gallegas, sobre todo de Pontevedra, en busca de ritmos, toques y coplas, aprendiendo no solo la música tradicional, sino una forma de vivir. Cibrán Seixo (Cuntis, 1991), por su parte, es músico y participa en este proyecto con violín procesado y sintetizador de bajo.

Los tres se reunieron en 2019 para arrancar este proyecto de recuperación y difusión de músicas de raíz de Galicia. En sus actuaciones llevan un repertorio de la Costa da more, en la comarca de Bergantines, donde Fans y Davide realizaron gran parte de su trabajo que casi podría definirse como arqueología musical. La sonoridad ancestral con la que canta ella y la visión contemporánea y bolística de él, unido por el papel instrumental de Cibrán. Y con ese repertorio han ido a actuar a Fez. Galicia y Marruecos, dos lugares que, aunque no lo parezca, tienen mucho en común en materia musical.

Siempre se ha relacionado el folk gallego con una raíz celta. Carlos Núñez declaró hace unos años, en este mismo festival, que había que reivindicar más la parte celta española, porque había mucho sustrato y no lo reclamamos porque siempre relacionamos folklore español con el del sur de España. Desde el Trío Fransy van más allá y dan un enfoque inédito y sorprendente sobre el folk gallego, especialmente en lo relativo al cante. “No somos etnógrafos musicales, pero yo —adelanta Davide—, que de lo que más he investigado es del cante y la pandereta, no le veo tanta raíz celta a la música de Galicia. Y sí, por los modos y las formas de cantar, muchas semejanzas con el norte de África. La forma de cantar, el modo frisio que compartimos con los árabes, es clarísimo. Para mí, el mundo cantado y de percusión de Galicia es absolutamente árabe. Incluso el vestuario de entonces es parecido a los bereberes”.

También se dice que la muiñeira procede de los ratos de ocio que los campesinos pasaban en los molinos (muíños), esperando a que acabase la molienda. “No es a ciencia cierta que sea eso. Es una hipótesis bastante aceptada, pero no seré yo el que lo asegure”, cuenta Davide, que sí que acepta que el folklore “tal y como lo entendemos, siempre viene de la gente pobre”.

Los artistas consideran que estos géneros locales de raíz se encuentran en una buena época: “Estamos en un momento muy bueno del folklore de Galicia. De alguna forma se murió, pero se recuperó rápido. Ahora hay una vertiente de gente que dio un giro a algo más moderno, en sonoridades, bailes y vestuarios. Eso es bueno, sobre todo si se hace con calidad”. Se refieren, entre otros nombres, a las Tanxugueiras, “que evidentemente fueron un punto de inflexión con todo lo que hicieron con los públicos más mainstream”.

