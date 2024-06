Tamara Falcó admite las limitaciones que le ha impuesto su médico de cabecera: "No puedo, me pica"

El 2024 no ha empezado como Tamara Falcó se esperaba. Después de un 2023 de ensueño, en el que celebró su boda con Íñigo Onieva y disfrutó de una luna de miel que llegó a durar varios meses, un pequeño problema de salud se ha puesto en su camino.

Por otro lado, haber vivido unos últimos meses de 2023 de ensueño ha traído consecuencias. Tanto Íñigo como Tamara son obsesos confesos de su imagen y los excesos les han hecho coger algunos kilos de más. Por ello, la pareja ha decidido iniciar su puesta a punto para el verano y con ese objetivo se gastaron 12.000 euros en un programa de adelgazamiento.

Para llevar a cabo esta estrategia, la marquesa de Griñón ha desempolvado su ropa de deporte y, tras ponerse manos a la oba, se ha llevado una ingrata sorpresa.

Tamara Falcó habló en 'El Hormiguero' sobre su problema de salud

Tamara Falcó en 'El hormiguero'. / REDACCIÓN YOTELE / ATRESMEDIA TELEVISIÓN

Según la propia Tamara confesó en 'El Hormiguero', su planning de entrenamiento va a tener que esperar. Nada más iniciar su nueva rutina, la influencer notó unos extraños picores que la obligaron a acudir a su médico de confianza: "A mí me dijo el médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico, me da picores".

Según continuó detallando, lo que parece sufrir la hija de Isabel Preysler es urticaria colinérgica, de ahí sus síntomas. "Me salen sarpullidos, como con los cambios de temperatura. Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe para que vieran que no me lo inventaba. Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica".

La urticaria colinérgica es una enfermedad que genera un tipo de ronchas cuando aumenta la temperatura corporal. Por ello, hacer deporte resulta contraproducente para los que la sufren.