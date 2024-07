O Gozo Festival cantó con Ed Sheeran y bailó con Milky Chance

El concierto de Ed Sheeran en Santiago como parte central de la jornada del O Gozo Festival celebrada ayer en el recinto abierto del Monte do Gozo mostró lo que puede dar de sí una de las estrellas mundiales del pop, líder de un cartel que convocó “a 32.000 personas”, según la organización, Sweet Nocturna, cifra de público importante pero sin llegar “a las 40.000”, previstas en declaración de dicha promotora viguesa a este diario. La talentosa estrella pelirroja, Ed Sheeran (Edward Christopher Sheeran, Halifax, Reino Unido, 33 años) dio anoche su primera actuación dentro de su gira Mathematics Tours, arropado por un sexteto (dos guitarras, bajo, batería, teclado y violín) tras cantar, guitarra en mano, en el inicio del concierto. Abrió el repertorio, puntual, con la alegre Casttle On The Hill, luciendo camiseta futbolera con su guitarra acústica, antes de un “gracias” y seguir con Shivers. Y al cierre de esta edición, quedaba por saber el destino de la camiseta del Compostela con el número 10 dejada por el club en su camerino.

Antes de Sheeran, Mon Laferte, a las 20 h, saludó para presentarse como “chilena mexicana”, antes de cantar Amor Completo, composición seguida de “una canción para bailar”, en alusión a Si Tú Me Quisieras, paso previo a entonar La Mujer, ejemplo de su pop mestizo y latino a base de amores y desamores arrebatados. Cantó acompañada, en su show, por dos bailarines (a ratos, como los marineros del spot de Gaultier), trompeta, trombón, batería y un guitarrista con aspecto de vendedor de seguros, como suele decir Josele Santiago del vigués Pablo Novoa, por su talento impoluto en forma y fondo. Mon, sobrada de voz y personalidad, sacó partido a la pasarela que prolongaba el escenario hacia el foso (zona front stage), en Amárrame y Metamorfosis (donde se le fue parte de la letra, quizá por la inquietud generada al no llegar su equipo: “Gracias porque creí que no podríamos dar el concierto”, explicó, arrancándose a continuación, guitarra en mano, con la muy aplaudida Tu Falta de Querer). Tras irse, el espíritu de baile se avivó desde las 21 h con Milky Chance, cuarteto alemán que ofreció indie pop bailable con los beats pregrabados resonando hasta en Ames (estuvo presente igual el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que su alcalde, Blas García; o el presidente del Parlamento, Miguel Santalices), todo gracias a temas como Ego y Living In A Haze.

Bajo un clima primaveral, pero de esos que pide chaqueta por la noche, Ed Sheeran fue parte de una catarata de actuaciones protagonizadas antes, en este orden, por Fillas de Cassandra, la italiana Angelina Mango, la chilena Mon Laferte, los alemanes Milky Chance y los colombianos Bomba Estéreo, en su caso cerrando tras el británico.

Todo ante mucho público, igual cercano que lejano, caso de la pareja estadounidense formada por Jane y Samuel que, horas antes del show de Sheeran, disfrutaban de una tarta de chocolate en el hotel Costa Vella. “Somos de Tulsa, Oklahoma, y estamos de vacaciones en Galicia, conociendo Santiago y A Coruña y al saber que Sheeran actuaba en el Monte do Gozo, con las entradas tan baratas, en comparación con Estados Unidos, donde valen entre 200 y 300 dólares, decidimos comprarlas aunque no sepamos quienes son el resto de artistas del cartel”, contaron a este diario en un fin de semana que esperan completar “visitando la Catedral y caminando hasta ella desde el Monte do Gozo”.