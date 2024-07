Muere Jon Landau, productor de éxitos como ‘Titanic’ o ‘Avatar’

El productor de cine estadounidense Jon Landau, ganador del Óscar por el filme Titanic (1997) y estrecho colaborador del cineasta James Cameron, falleció este viernes en Los Ángeles a los 63 años, sin que se haya informado de las causas de su muerte. El hijo de Landau, Jamie Landau, confirmó su muerte a The Hollywood Reporter. Mano derecha de Cameron, junto al que cosechó algunos de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine, su trabajo como productor le valió tres nominaciones al Óscar y el premio a la mejor película por Titanic. Un reconocimiento que continuó creciendo con películas como Avatar (2009) y su secuela, Avatar: The Way of Water (2022), dos grandes éxitos también de taquilla. De hecho, el productor de la franquicia, nacido en Nueva York, declaró en 2023 que cada película de Avatar era una empresa emocionante y épica que requería tiempo para alcanzar el nivel de calidad que los cineastas buscaban y que el público espera.