Adiós a la gran dama del cine independiente norteamericano

Hace justo dos meses, escribiendo sobre el fallecimiento de la intérprete francesa Anouk Aimée, la protagonista de Lola y La dolce vita, citaba también a la estadounidense Gena Rowlands como una de las actrices de la modernidad cinematográfica, aquellas presencias femeninas que fueron esenciales en los nuevos cines de finales de los 60 y empezaron a reescribir la historia. Y no solo ellas dos.

Aunque me pueda repetir en relación a aquel texto, es necesario volver a recordar a la Anna Karina de la mejor época de Jean-Luc Godard, y a la Geraldine Chaplin de la etapa fundamental de Carlos Saura, la Monica Vitti de la trilogía de la incomunicación de Michelangelo Antonioni, la Catherine Deneuve de los musicales de Jacques Demmy, lo que representaron Liv Ullman, Ingrid Thulin y Bibi Andersson en la obra de Ingmar Bergman, todo lo que aportó Bulle Ogier a la filmografía de Jacques Rivette, la Jeanne Moreau de los filmes más emblemáticos de François Truffaut o la Delphine Seyrig del primer Alain Resnais. Sin ellas, la obra de todos estos directores capitales del cine moderno no habría sido lo mismo, ni peor ni mejor, simplemente distinta.

En varios de estos casos, las actrices y los directores eran pareja sentimental. Lo mismo que Rowlands —fallecida este miércoles a los 94 años, afectada de alzhéimer—, casada desde 1954 con el también actor, y director, John Cassavetes. Este había rodado en 1959 un filme totalmente independiente, Shadows y probó después las mieles frustrantes del cine de gran estudio con Too late blues y Ángeles sin paraíso’. Hastiado de Hollywood, volvió al redil del cine independiente pagándose sus propias películas en absoluta libertad. La primera de ellas fue Faces (1968), que es la segunda de su filmografía protagonizada por Rowlands: había tenido un papel más secundario en Ángeles sin paraíso, junto a Judy Garland y Burt Lancaster.

Cassavetes dirigió después ocho largometrajes, antes de su muerte en 1989, y cinco de ellos tuvieron a Rowlands como centro de todas las cosas junto a los también habituales Peter Falk, Ben Gazzara y Seymour Cassel: Así habla el amor (1971) —que contiene una escena de violencia doméstica entre los propios Rowlands y Cassavetes aún no superada—, Una mujer bajo la influencia (1974) —en la que encarnó con prodigiosa mesura a una mujer mentalmente inestable—, Gloria (1980) —epifanía de la mujer empoderada, activa, proactiva y vertiginosa— Corrientes de amor (1984) —retrato de una familia al filo— y, sobre todo, ese prodigio que es Opening night (1977), centrada en las relaciones entre los integrantes de una obra teatral antes de la noche del estreno.

La importancia de Rowlands y Cassavetes, juntos o por separado, se demuestra en la influencia conceptual o argumental que han ejercido. Paul Mazursky planteó en 1982 su adaptación moderna de La tempestad de Shakespeare pensando en ellos dos para los personajes centrales. Pedro Almodóvar se inspiró en Opening night para la situación de base de Todo sobre mi madre (1999), filme que, además, está dedicado a Bette Davis, Gena Rowlands y Romy Schneider, tres grandes damas de la actuación. Y Sharon Stone rindió tributo a Rowlands asumiendo su decidido personaje en el remake de Gloria, realizado por Sidney Lumet también en 1999.

Rowlands humanizó, por decirlo de algún modo, el carácter y el cine autodestructivo de Cassavetes, fallecido a los 59 años a causa de una cirrosis hepática. Y brilló también en otras películas, como el bello wéstern crepuscular Los valientes andan solos (1962) junto a Kirk Douglas, y especialmente Otra mujer (1988), filme de Woody Allen.

Jim Jarmusch, admirador de Cassavetes, la convirtió en la protagonista del primer episodio de su Noche en la Tierra (1991), mano a mano entre una mujer y la taxista que la recoge en el aeropuerto, Winona Ryder. Otro hito de su trayectoria fue La biblia de neón (1995), excelente adaptación de la novela de John Kennedy Toole a cargo de Terence Davies.

Familia de cine

Fue espaciando sus apariciones, aunque no le dijo no a su hijo, Nick Cassavetes, cuando éste debutó como director con Volver a vivir (1996), en la que Rowlands compartía escenas con Gérard Depardieu. Repitió con su hijo en Atrapada entre dos hombres (1997), una película complicada ya que Nick, de estilo bien distinto al de su padre, se atrevió a adaptar un guion no realizado de este, con Sean Penn, Robin Wright y John Travolta. Y en la exitosa El diario de Noah (2004), asumiendo en la edad madura el personaje encarnado por Rachel McAdams en la juventud.

También trabajo con una de sus dos hijas, Zoe Cassavetes, en el drama romántico indie Broken english (2007). La otra, Alexandra Cassavetes, es autora de una película de vampiros de culto, Kiss of the damned (2012). Una familia absolutamente cinematográfica y un elogio de la modernidad.