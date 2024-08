El ‘Pequeño Nicolás’ busca su absolución tras una pelea

Convencido de su plena inocencia, Francisco Nicolás Gómez, más conocido simplemente como el Pequeño Nicolás, no se conforma con que una jueza redujese una petición de cárcel para él de un año y nueve meses de prisión por una trifulca que tuvo en un restaurante a una simple multa de 360 euros. Su abogado, Yegor Varela, presentó un recurso dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de lograr su absolución y que no se le responsabilice por empuñar un cuchillo con el que se llegó a cortar un camarero cuando intentó arrebatárselo. Lo hace, explica el recurso, porque considera que el joven no hizo ningún “gesto de amenaza” o movimiento con el fin de herir a nadie. A finales del pasado mes de junio, el Pequeño Nicolás fue condenado por una magistrada del Juzgado de lo Penal de Madrid a pagar una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones. La pelea tuvo lugar el 19 de noviembre de 2019, cuando Francisco Nicolás entró junto a un amigo en un restaurante de Madrid. “Se notaba que tanto él como su amigo estaban borrachos o drogados, no lo sé”, explicó la encargada de sala del local durante la vista, asegurando que no quisieron pagar la cuenta. Sin embargo, el joven y su acompañante defendieron durante el juicio que la tensión se generó a raíz de que Nicolás notó que le faltaba el teléfono móvil. Esto habría derivado en que, durante una discusión con una de las camareras, el Pequeño Nicolás cogiera un cuchillo de una de las mesas y se encarara con un cocinero que quería echarle del local y que resultó herido leve. La jueza consideró probado que el hombre forcejeó con él para quitarle el cuchillo y que Francisco Nicolás sabía que, si lo mantenía en la mano, podría herirlo, como finalmente ocurrió.