Mariah Carey, destrozada: su madre y hermana fallecen el mismo día

Ayer se hizo pública la noticia del fallecimiento de la madre y la hermana de Mariah Carey, en el mismo día sin determinar del pasado fin de semana. Así lo hizo público la revista People a raíz de una carta de la cantante: “Tengo el corazón roto tras haber perdido a mi madre este pasado fin de semana. Tristemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, mientras pedía respeto y daba gracias por el amor y el apoyo recibido.

A pesar del éxito profesional, la vida de Carey no ha sido nada fácil: una infancia marcada por la violencia, un trastorno bipolar o un matrimonio abusivo son algunos de los hechos que contó en una polémica biografía publicada en 2021, El significado de Mariah Carey, en la que su familia es expuesta como problemática, inestable y una importantísima fuente de problemas.

La mejor parada fue su madre. La relación entre ambas es descrita como “una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”. También habla de ella como “una historia de traición y belleza. De amor y abandono. De sacrificio y supervivencia” y mantuvieron la relación hasta su reciente fallecimiento a los 87 años.

Mucho peor fue la relación con su hermana Alison. “Cuando tenía 12 años mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, dijo. De 63 años, arrastraba problemas de salud, fruto en buena parte de su drogadicción y de sufrir el VIH, contraído tras ejercer la prostitución en los 90. Las últimas tres semanas las pasó en su casa con cuidados paliativos.