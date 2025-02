Lomana habla por primera vez de su herpes zóster

Cuatro estrenó el pasado lunes Duele porque importa, un nuevo programa conducido por Joaquín Prat en el que se da voz a experiencias en las que se explora el dolor. La primera invitada fue Carmen Lomana, que se sinceró sobre la pérdida de su marido y sobre el herpes zóster que padece.

«Lo tuve creo que por una ansiedad terrible cuando Guillermo tuvo el accidente. Quizá tuve una bajada de defensas», señaló. «El herpes zóster en realidad está ahí en las raíces nerviosas si has tenido la varicela. Pero no sabes lo que es hasta que te miras y tienes un sarpullido y un agotamiento que no podría explicar».