Ágatha Ruiz de la Prada confirma su ruptura

Ágatha Ruiz de la Prada confirmó el viernes en el programa de televisión TardeAR que su relación con el abogado Manuel Díaz-Patón ha terminado. «Yo espero que siga siendo mi abogado y que me gane muchos casos, pero la relación ya se ha roto. Somos muy amigos y espero que lo sigamos siendo porque yo le quiero mucho. Dice que no sabe si hemos roto, pero sí que lo sabe, si alguien pasa de hablar contigo varias veces por teléfono a no llamarte ya te lo puedes imaginar», argumentó. Unos días antes Díaz-Patón había declarado, sin embargo: «A Ágatha la he querido y la quiero, porque no puedo decir que hayamos roto».