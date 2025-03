«Sonar en ‘Élite’ me abrió a un público que antes no tenía»

Nacida en Vigo y afincada en Madrid, la artista es uno de los nombres más prometedores que ha emergido en la música urbana nacional. La aparición de dos de sus canciones en la banda sonora de la serie Élite, la han catapultado hacia el gran público. Tras su primer álbum, Rompe, presenta su segundo trabajo, Danzas de Amor y Veneno.

¿Cómo fue la experiencia del primer disco?

Fue muy bonito porque estuvimos todo el 2023 haciendo una gira por España. El nuevo disco nació un poco de mi experiencia tocando. Esa sensación que yo tuve en el escenario quise trasladarlo a este nuevo álbum.

¿Cómo fue ese trabajo de composición?

Este disco nace de la inspiración internacional de la gira fuera de España, de la música latina o de los ritmos de cuando estuve en Nigeria y descubrí su cultura. Entonces hay muchos ritmos latinos que también tienen esa base africana, por ejemplo, en Cuba, que he estado escuchando mucha salsa. Mis letras son un poco más aspiracionales, de cómo quiero afrontar la vida.

Tiene muchas influencias. ¿Cómo definiría su estilo musical?

Pertenezco a una generación de artistas donde hemos crecido escuchando música de todo el mundo, ya que con internet no existen esas fronteras. Creo que hago algo que se parece al pop, pero que tiene reminiscencias de la música urbana y con una base electrónica.

Sus canciones sonaron en Élite, y eso le dio visibilidad.

Estuve viviendo en Londres y cuando volví empezaron a suceder una serie de grados de suerte. El primero fue este. Eso no solo me abrió a un público que antes no tenía, también me dio mucha fuerza personal para empezar a perseguir mi sueño.

Habla de la suerte. ¿Usted cree que es un factor determinante?

Yo creo que sí. La suerte, como dicen de la inspiración también, te tiene que encontrar trabajando. Hay algo precisamente en este álbum que también hablo de esos contrastes porque, claro, hay algo como muy de confiar en que la suerte está de tu lado.

Usted es de Vigo. ¿Cómo influye Galicia en su música?

En mi primer disco influyó muchísimo porque yo quería que fuera una presentación. Lo quise imaginar como ese primer viaje de salir en barco tú sola a buscar nuevos puertos, y yo vengo de una familia de pescadores.

La música de Galicia triunfa hasta fuera de España con artistas como Baiuca, ¿le gustaría hacer más canciones en gallego?

Sí, es algo que me encantaría. En Rompe tengo una canción en gallego, en este disco no, pero estoy segura de que en algún momento haré más cosas en gallego. A Baiuca lo vi en Londres y me hizo gracia que unas chicas decían: ‘Me encanta esta movida africana’.

¿Hay algún artista con el que le gustaría colaborar?

Gallegos me encantaría colaborar con Baiuca y con Fillas de Cassandra. Soy muy fan de lo que hacen Fillas, me encanta también su directo. Me parece que tienen una energía muy positiva y muy cañera.

¿La veremos por A Coruña?

He venido varias veces a tocar y ojalá que para este nuevo disco que podamos anunciar fechas. A mí me encanta venir aquí.