Luto en el K-pop: encuentran muerto al cantante Wheesung

La escena musical surcoreana, y en particular el género R&B, se encuentra sumida en el dolor tras la noticia del fallecimiento del reconocido cantante Wheesung, a la edad de 43 años. El artista, cuyo nombre real era Choi Whee-sung, fue encontrado sin vida en su apartamento en Seúl, la capital de Corea del Sur, el pasado lunes, sumándose a una serie de trágicos decesos prematuros que han afectado a jóvenes talentos en la exigente industria del entretenimiento del país. La noticia fue confirmada por la Policía Local, quienes informaron que el cuerpo del cantante fue descubierto por su madre alrededor de las 18.29 hora local (9.29 GMT) del lunes. Tras el hallazgo, las autoridades han solicitado la realización de una autopsia para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte, aunque por el momento no se han encontrado indicios que sugieran la participación de terceros o signos de violencia, según reportaron fuentes de la agencia local de noticias Yonhap. Wheesung, un nombre prominente en la escena del R&B surcoreano, alcanzó la fama en la década de 2000 gracias a sus éxitos musicales, entre los que destacan canciones como With Me e Insomnia. Su voz distintiva y su estilo musical innovador lo convirtieron en una figura influyente dentro del género, ganándose el reconocimiento y el cariño de un amplio público.