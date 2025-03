Lady Gaga vuelve a España con dos citas en Barcelona

La artista estadounidense Lady Gaga regresará a Barcelona para ofrecer dos conciertos en el Palau Sant Jordi. Siete años después de su última actuación en la capital catalana, actuará los próximos 28 y 29 de octubre en el marco de la gira The Mayhem Ball Tour.

La cantante neoyorquina, 14 veces ganadora de un Grammy, ha anunciado las fechas de su nueva gira, que recorrerá Norteamérica, Europa y Reino Unido en 2026, para presentar su último disco, Mayhem, álbum publicado a principios de marzo y que debutó en el 1 de las lista Billboard 200. Gaga ha registrado su mejor semana en ventas de vinilos, con 74.000 unidades en 14 ediciones coleccionables, con pistas exclusivas como Kill for Love y Can’t Stop the High. Además, la edición digital del álbum también incluye los videoclips de Die With a Smile, Disease y Abracadabra.

Las entradas para los dos conciertos de Lady Gaga en el Sant Jordi, el 28 y 29 de octubre, se pondrán a la venta en las páginas web de Live Nation (livenation.es) y Ticketmaster (ticketmaster.es).