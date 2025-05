Se confirma el camino profesional que seguirá la infanta Sofía: no seguirá los pasos militares de su hermana Leonor

La infanta Sofía está a punto de cerrar una etapa clave en su vida y dar paso a una nueva fase repleta de decisiones personales y desafíos. A pocos días de cumplir los 18 años, la hija menor de los Reyes ha confirmado, que no seguirá la senda militar de su hermana, la princesa Leonor, y optará por comenzar estudios universitarios. Pero, ¿cuáles serán esos estudios y dónde los cursará? Resolvemos todas tus dudas.

Fin del bachillerato y nuevos horizontes

El próximo 24 de mayo, Sofía se graduará del prestigioso UWC Atlantic College en Gales, donde ha cursado el Bachillerato Internacional. Este centro, que también formó a Leonor, se caracteriza por su enfoque humanista y multicultural, y ha sido clave en la formación de una generación de jóvenes líderes. Apenas un mes antes, el 29 de abril, la infanta celebrará su mayoría de edad, marcando oficialmente su paso a la vida adulta.

Sin formación militar, con rumbo a la universidad

A diferencia de su hermana mayor, que actualmente se encuentra inmersa en su formación militar como heredera al trono, la infanta Sofía ha tomado un camino diferente. Según publica la revista ''¡Hola!', no se incorporará a ninguna de las academias militares ni recibirá instrucción castrense. Aunque se había barajado la posibilidad de que se uniera al Ejército de Tierra e incluso se formara como piloto de helicóptero, finalmente esta opción ha quedado descartada.

En su lugar, Sofía ha optado por centrarse en su futuro académico. Por el momento, no se ha hecho público el grado universitario que cursará ni el centro en el que lo hará, pero se especula que podría orientarse hacia estudios en el ámbito de las Relaciones Internacionales, las Ciencias Políticas o incluso las disciplinas STEM, cada vez más demandadas entre los jóvenes.

Estudios en el extranjero

Todo apunta a que la infanta iniciará su etapa universitaria fuera de España. Estados Unidos se perfila como una de las opciones más probables, tanto por la calidad de su sistema educativo como por la posibilidad de mantener un perfil más discreto y disfrutar de una mayor privacidad. Seguir esta vía permitiría a Sofía compaginar su papel institucional con una formación sólida y adaptada a sus intereses.

Una decisión coherente con su posición

Aunque es la segunda en la línea de sucesión al trono, la infanta Sofía no tiene, por el momento, un papel institucional tan marcado como el de su hermana. Esta circunstancia le otorga mayor libertad para elegir su trayectoria personal y profesional. Su decisión de no cursar formación militar no implica un distanciamiento de sus responsabilidades, sino una muestra de autonomía y madurez.

Además, su apuesta por la universidad refuerza la imagen de una monarquía moderna y adaptada a los tiempos actuales, en la que cada miembro puede desarrollar su vida profesional según sus propias aspiraciones, siempre dentro del marco de sus deberes institucionales.