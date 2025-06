«Tratamos de contar un ‘show’, que no sea solamente una banda tocando»

Miranda!, el dúo argentino compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas, llega a la sala Inn Club en A Coruña, este sábado 21 a las 22.00 horas. El grupo tocará canciones de su último álbum, Nuevo Hotel Miranda. El disco cuenta con colaboraciones de la talla de Tini, Ana Mena y María Becerra entre otros.

Sacan su último disco Nuevo Hotel Miranda. ¿Por qué deciden seguir con el hilo conductor del disco anterior?

Es una continuación, tiene un relato parecido en cuanto a los videoclips, porque seguimos contando la historia del hotel. La diferencia de este disco es que son canciones nuevas. Cuando hicimos el primer Hotel Miranda, era un disco donde revolucionábamos nuestros clásicos con diferentes cantantes invitados. Esta vez quisimos seguir trabajando con esa modalidad de dueto, pero con canciones nuevas.

¿Por qué apostar por las colaboraciones? El disco está repleto de ellas, con grandes nombres como puede ser Tini, María Becerra, Lali...

Es por varias razones. La primera, es que son todos artistas que admiramos y con los que es un sueño colaborar. Eso también viene acompañado de la experiencia que te da estar en el estudio con todos ellos, y poder verlos trabajar. Aprendemos de ellos, de cada sesión y de los productores. También nos alimentamos un poquito y nos llevamos información extra musical de las sesiones.

Le cantan mucho al amor y al desamor. ¿En qué se inspiran?

Nos parece que son historias que combinan con el sonido que nosotros expresamos. Entonces nos inspiramos en historias personales, historias propias de amigos, de gente que conocemos, a veces películas, a veces una frase. Es un tema súper universal y hay muchas fuentes de inspiración para él.

Le dan mucha importancia a la puesta en escena y a la estética. ¿Es clave para ustedes que esta tenga tanta relevancia?

Al principio de la carrera, cuando las canciones no eran conocidas, una forma de llamar la atención del público era el vestuario particular, la escenografía. Tratamos de contar un show que no sea solamente de una banda tocando, sino que haya actuación, un poco de creatividad y los vestuarios también nos ayudan a montar esos personajes que terminamos siendo nosotros en el show.

¿Qué esperan de este nuevo álbum?

El disco está funcionando muy bien, a mí me gusta tocarlas todas y la pasamos bien. En general los fans recibieron bien todas las canciones y en el show, se acoplaron muy bien al repertorio clásico. Este disco era más difícil porque era más ambicioso. Para el anterior tuvimos toda nuestra carrera para componer las canciones, y estas en un año y medio.

¿Cómo les trata el público español?

Nos tratan siempre muy bien, lo que más nos sorprende es que son efusivos y fiesteros, pero también muy observadores. Nosotros estamos acostumbrados a tocar en Latinoamérica, se arma una fiesta tremenda, pero no suelen mirarnos tan atentos.