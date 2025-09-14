Yatra canta por África en colaboración con la empresa social de Hijos de Rivera

Un viaje a Kenia en el que invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y la importancia de actuar con empatía, a ser parte activa de la solución. El cantante, compositor, ganador del Latin Grammy y filántropo Sebastián Yatra estrenó este viernes el vídeo de su conmovedor sencillo Amén en colaboración con la empresa social Auara, que forma parte de la Corporación Hijos de Rivera —propietaria de Estrella Galicia— y que destina sus beneficios a proyectos de acceso a agua potable, saneamiento y agricultura en regiones subdesarrolladas.

Durante su visita al colegio Humanitas de la ONG Kubuka y a la Casa de Acogida de la Fundación Kirira, colaboradoras de Auara sobre el terreno, el artista pudo conocer de cerca la dura realidad de comunidades que carecen de agua potable y dependen de proyectos locales para mejorar sus condiciones de vida. Un proyecto audiovisual que marca el inicio de una colaboración más estrecha entre el artista y la firma solidaria.