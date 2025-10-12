El congreso Modiña 2025 arrancó en el Kiosco Alfonso este domingo de la mano del diseñador coruñés Isaac Castelo que, desde hace casi tres años, forma parte del equipo de Yves Saint Laurent en París. Castelo habló en directo sobre su trayectoria profesional, su trabajo actual para una de las grandes casas de la moda, su vínculo con Galicia y su visión del futuro de este sector. Esta acción marca el inicio de un programa que, a lo largo de las próximas semanas, recorrerá Galicia con ponencias, encuentros y otras experiencias.