Voluntarios retiran 45 kilos de basura en una limpieza en la cala de San Roque

La iniciativa desarrollada el pasado sábado en la cala de San Roque por la asociación de vecinos de Labañou, el ANPA del colegio de Prácticas y usuarios de esa playa, coordinados por la asociación ecologista Adega y la Oficina de Sustentabilidade de la Universidade da Coruña hizo posible retirar 45 kilos de basura.

Entre los desechos recogidos por los participantes figuran cien libros de envases y latas, veinte de residuos de pesca, dos de vidrio, tres de papel y cartón, cinco de ropa, cinco de madera pintada, uno de colillas, uno de excrementos de perro y trece de materiales varios.