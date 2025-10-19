Voluntarios retiran 45 kilos de basura en una limpieza en la cala de San Roque
A Coruña
La iniciativa desarrollada el pasado sábado en la cala de San Roque por la asociación de vecinos de Labañou, el ANPA del colegio de Prácticas y usuarios de esa playa, coordinados por la asociación ecologista Adega y la Oficina de Sustentabilidade de la Universidade da Coruña hizo posible retirar 45 kilos de basura.
Entre los desechos recogidos por los participantes figuran cien libros de envases y latas, veinte de residuos de pesca, dos de vidrio, tres de papel y cartón, cinco de ropa, cinco de madera pintada, uno de colillas, uno de excrementos de perro y trece de materiales varios.
